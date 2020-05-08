Родинка на лице мужчины превратилась в опухоль весом 40 кг, свисающую ниже живота (фото)

Мир

У Андриади Путра, жителя города Медан в индонезийской провинция Северная Суматра, от рождения была небольшая родинка на лице. С возрастом она росла. Как пишет издание Daily Mail, родители отвели ребенка к врачу, но медики заверили, что повода для беспокойства нет. Поскольку семья была бедной, она не была в состоянии провести дорогое медицинское обследование. В итоге родинка превратилась в жуткую опухоль весом в 40 килограммов, которая свисает ниже живота мужчины.

Выяснилось, что индонезиец страдает от тяжелой формы генетического заболевания — нейрофиброматоза. 34-летний Андриади с трудом может говорить, есть, дышать и ходить. Он постоянно испытывает боль. «Я нахожусь в агонии», — говорит Путра, который лишился работы и последние два года не покидает дом.

Он надеется, что медики смогут провести операцию и избавить его от этого груза.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за редкой болезни на ногах девушки выросли опухоли весом 40 килограммов.

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