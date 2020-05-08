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В ход пошли сковородки и камни: звезды «Женского квартала» устроили драку (видео)
Участницы «Женского квартала» устроили показательную драку перед камерами. Начала ее Вера Кекелия, которая недавно родила первенца.
В Instagram Веры появился ролик, на котором она мирно укачивает малыша, а в это время кто-то издает громкий звук. Разъяренная мать набрасывается на коллегу, которая мешает ребенку спать.
Набрасывается виртуально, ведь каждый удар в этой драке сделали «по ту сторону» камеры. Именно так девушки из «Квартала» поддержали челлендж The boss bitch fight challenge, в котором недавно участвовали голливудские звезды.
Как ранее Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и другие в Голливуде, в Украине дрались Вера Кекелия, Марта Адамчук, Татьяна Песик и остальные участницы «Квартала». Им не хватило трюков с кулаками, поэтом в ход пошли сковородки, камни и даже бревна.
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой приняла участие в новом челлендже и удивила поклонников матери.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...