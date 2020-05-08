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Шоу-бизнес

В ход пошли сковородки и камни: звезды «Женского квартала» устроили драку (видео)

9:58 8 мая 2020 537
Татьяна Песик
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Участницы «Женского квартала» устроили показательную драку перед камерами. Начала ее Вера Кекелия, которая недавно родила первенца.

В Instagram Веры появился ролик, на котором она мирно укачивает малыша, а в это время кто-то издает громкий звук. Разъяренная мать набрасывается на коллегу, которая мешает ребенку спать.

Набрасывается виртуально, ведь каждый удар в этой драке сделали «по ту сторону» камеры. Именно так девушки из «Квартала» поддержали челлендж The boss bitch fight challenge, в котором недавно участвовали голливудские звезды.

Как ранее Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и другие в Голливуде, в Украине дрались Вера Кекелия, Марта Адамчук, Татьяна Песик и остальные участницы «Квартала». Им не хватило трюков с кулаками, поэтом в ход пошли сковородки, камни и даже бревна.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой приняла участие в новом челлендже и удивила поклонников матери.

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