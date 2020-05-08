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Украина

Экс-начальник одесской полиции Головин избавился от электронного браслета

10:04 8 мая 2020 218
Дмитрий Головин
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 7 мая, изменил условия меры пресечения бывшему начальнику Одесского регионального главка Нацполиции Дмитрию Головину, которого правоохранители обвиняют в злоупотреблении служебным положением и растратах. Находившийся под личным обязательством генерал полиции третьего ранга Головин отныне не должен носить электронный браслет, с которым ходил почти десять месяцев. Такой вердикт вынесла судья ВАКС Наталья Мовчан.

Вместе с тем Головин обязан являться к следователю и прокурору по первому требованию, не менять место жительства и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу. Расследование продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что экс-начальнику полиции Одесской области отказались возвращать более полумиллиона гривен.

Напомним, что бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин был задержан 25 июля 2019 года детективами НАБУ. Головина и его заместителя подозревают в завладении крупной партией табачной продукции на сумму 50 млн гривен. Продукция была вещдоком в полицейском расследовании.

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