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Происшествия

В Киеве задержали россиянина, который грабил аптеки и кредитные организации (фото, видео)

10:16 8 мая 2020 99
Грабитель
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве гражданин России грабил аптеки и кредитные учреждения, распыляя сотрудникам в лицо слезоточивый газ. Ранее под Киевом задержали россиянина, который после ряда грабежей грозился взорвать многоэтажный дом.

Как сообщают в ГУНП в Киеве, россиянина задержали при попытке ограбить очередную аптеку. Среди учреждений, на которые он совершал «налеты», в частности, аптека на улице Бажова в Днепровском районе столицы. Там он забрызгал фармацевта газом и забрал из кассы выручку.

По аналогичной схеме злоумышленник действовал в учреждении по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко в Дарницком районе, где его добычей стали 40 тысяч гривен. А при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской в Днепровском районе россиянин был задержан.

«Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около тысячи гривен, которые мужчина успел забрать из кассы аптеки. Задержанный — гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей, арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на „охоту“ в столицу», — сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Следователи начали досудебное расследование уголовных производств по ч. 3 ст. 187 (разбой), по ч. 3 ст. 15 и по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. За эти действия ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прокуратуре сообщили о подозрении гражданину Российской Федерации, который сообщил о «минировании» железнодорожного вокзала в Киеве.

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