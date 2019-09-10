"Минирование" киевского вокзала: в прокуратуре рассказали о подозреваемом-иностранце

Украина

Правоохранители установили, что злоумышленником, сообщившим 29 августа о взрывчатке на центральном железнодорожном вокзале в Киеве, является гражданин Российской Федерации. Ранее в Одессе «минер» сообщил о взрывчатке в Морском вокзале и на причалах, потребовав запретить кораблям НАТО заходить в акваторию порта.

В столичной прокуратуре сообщают, что россиянин позвонил на телефон спецлинии «102» и сообщил оператору о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса станции Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства. Взрывотехники никаких опасных предметов не обнаружили, а вот «минер» был установлен.

«Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева», — сообщают в прокуратуре Киева и добавляют, что ч. 1 ст. 259 УК Украины, которую инкриминируют иностранцу, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Эксклюзивный материал о волне анонимных «минирований», которая прокатилась по Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В Киеве „минируют“ до 300 объектов в день, а „бомбы“ ищут порой лишь 2−3 человека».

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