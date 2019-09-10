- 10:36 Банда в Мексике кастрировала насильника с помощью питбуля, который отгрыз его гениталии (фото 18+)
- 10:24 Месси нервно курит в сторонке: в Англии футболист забил два гола прямыми ударами с углового
- 10:23 "Минирование" киевского вокзала: в прокуратуре рассказали о подозреваемом-иностранце
- 10:08 Слоны вышли из-под контроля и растоптали 18 человек во время фестиваля на Шри-Ланке
- 10:02 Бросили в тюрьму на 15 лет: жителя оккупированной Горловки обвинили в шпионаже
- 10:01 Какая пара: Ани Лорак и Сергей Лазарев снова вместе
- 10:00 Верховная Рада рассматривает законопроект об импичменте: онлайн-трансляция
- 09:54 Останется тайной: Денисова отказалась называть число помилованных Зеленским россиян
- 09:49 9-летняя девочка с ампутированными ногами дебютировала в качестве модели на Неделе моды в Нью-Йорке
- 09:41 Знаменитому форварду Ибрагимовичу установят памятник на родине: в сеть попало фото
- 09:36 Вопрос политической воли Кремля: адвокат оценил возможность выдачи Цемаха Нидерландам
- 09:27 На Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла погиб в жутком ДТП
"Минирование" киевского вокзала: в прокуратуре рассказали о подозреваемом-иностранце
Правоохранители установили, что злоумышленником, сообщившим 29 августа о взрывчатке на центральном железнодорожном вокзале в Киеве, является гражданин Российской Федерации. Ранее в Одессе «минер» сообщил о взрывчатке в Морском вокзале и на причалах, потребовав запретить кораблям НАТО заходить в акваторию порта.
В столичной прокуратуре сообщают, что россиянин позвонил на телефон спецлинии «102» и сообщил оператору о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса станции Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства. Взрывотехники никаких опасных предметов не обнаружили, а вот «минер» был установлен.
«Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева», — сообщают в прокуратуре Киева и добавляют, что ч. 1 ст. 259 УК Украины, которую инкриминируют иностранцу, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Эксклюзивный материал о волне анонимных «минирований», которая прокатилась по Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В Киеве „минируют“ до 300 объектов в день, а „бомбы“ ищут порой лишь 2−3 человека».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».