26.75 / 27.03 28.72 / 29.21
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Снег еще вернется: Украину ждет резкая перемена погоды

13:02 8 мая 2020 294
снег
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После жарких дней 9−11 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт из Европы. С 12 мая ожидается резкое похолодание, а в западных областях не исключен очередной майский снег, подобный тому, что наблюдали жители Львова 6 мая. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик приводит карту, где розовым указаны районы возможны снегопадов.

снег

На остальной части Украины после прихода атмосферного фронта также ожидаются осадки, но в форме дождя. В Киеве 13 мая после почти летних +25 градусов похолодает до +14.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет преимущественно солнечно, но в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Об этом подробно в статье «Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зеленский

«Это ошибка»: Зеленский отреагировал на отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Лолита

«В моем возрасте уже не отказывают»: Лолита Милявская рассказала о половой жизни

Назарий Кравченко

Ветераны АТО заявили об избиении на встрече с лидером «Нацкорпуса» Билецким

ДТП под Херсоном

Машину разорвало на куски: под Херсоном в жутком ДТП погиб водитель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер