Снег еще вернется: Украину ждет резкая перемена погоды

Украина

После жарких дней 9−11 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт из Европы. С 12 мая ожидается резкое похолодание, а в западных областях не исключен очередной майский снег, подобный тому, что наблюдали жители Львова 6 мая. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик приводит карту, где розовым указаны районы возможны снегопадов.

На остальной части Украины после прихода атмосферного фронта также ожидаются осадки, но в форме дождя. В Киеве 13 мая после почти летних +25 градусов похолодает до +14.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет преимущественно солнечно, но в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Об этом подробно в статье «Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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