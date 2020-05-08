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Детские сады могут открыть до 22 мая: Ляшко заявил о пересмотре плана выхода из карантина
План выхода из карантина, который представил Кабмин, будет пересмотрен. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает LB.ua.
«Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения», — сказал Ляшко.
Он отметил, что решение по работе детских садиков должно быть 22 мая — «либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают».
Также рассматривается возможность открыть детские сады в некоторых регионах или только для отдельных категорий населения, в частности для детей медиков.
Изначальный план предусматривает, что садики должны открыться вместе с другими учебными заведениями на четвертом этапе.
Ранее сообщалось, как во время карантина записать детей в садики.
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