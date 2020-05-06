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- 13:06 Ослабление карантина в Киеве: как будет работать общественный и пригородный транспорт
Ослабление карантина в Киеве: как будет работать общественный и пригородный транспорт
В Киеве, после ослабления карантина, наземный общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме. Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
При этом градоначальник пообещал увеличить количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Речь идет об электротранспорте.
«Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь — с началом послаблений ограничительных мер», — заявил Кличко, отметив, что метро откроют также по решению правительства, но позже 22 мая.
Мэр напомнил, что бизнес, который возобновит работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество мест в транспорте будет увеличиваться с 11 мая.
Напомним, в Киеве возобновили работу 5 столичных рынков. Ранее было объявлено, что Украина начнет выходить из карантина с 11 мая 2020 года по пятиэтапному плану.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!