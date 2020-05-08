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Убили и съели бывшего милиционера: харьковским каннибалам вынесли приговор
В Харькове Орджоникидзевский районный суд приговорил отца и сына, которых обвиняли в жестоком убийстве мужчины и каннибализме, к 15 годам лишения свободы.
Как сообщает издание «Ньюз Рум», в счет срока им зачтут время, проведенное под стражей, — с 13 октября 2018 года. Кроме того, осужденных обязали выплатить вдове и сыну убитого более полумиллиона гривен. Также сообщается, что пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Напомним, что осенью 2018 года в Харькове нашли тело мужчины без головы и мягких тканей на ногах, спине и грудной клетке. Вскоре были задержаны двое местных жителей — 41-летний мужчина и его 20-летний сын. Выяснилось, что они познакомились с бывшим автоинспектором, а потом из-за ссоры во время пьянки убили его. Следствие установила, что смертельный удар ножом нанес глава семейства, а его сын держал гостя. Куски мяса, срезанные с тела убитого, пошли на приготовление пищи…
Издание отмечает, что суд принял во внимание последствия минно-взрывной травмы, которую старший из осужденных получил во время боевых действий на Донбассе, а также то, что его сын сотрудничал со следствием.
Эксклюзивный материал о трагедии в Харькове, а также видео с места преступления, смотрите на сайте «ФАКТОВ».
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