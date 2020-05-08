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Молодая украинка умерла после родов в Польше: выяснились страшные детали трагедии
В Польше расследуют дело 25-летней гражданки Украины, которая умерла после родов, при этом возле колодца нашли останки ее младенца. На днях Украина вновь открыла пункт пропуска на границе с Польшей.
Как сообщает Polskie Radio, в городе Гостинин Мазовецкого воеводства в конце 25 апреля умерла гражданка Украины Татьяна Б., которая была беременна. Но при вскрытии тела плод не обнаружили. А 5 мая останки ребенка нашли возле колодца, расположенного на территории хозяйства, где раньше умерла женщина.
Вскрытие, по словам прокурора, должно показать, какой была причина смерти ребенка, и родился ли он живым. В зависимости от результатов вскрытия правоохранители будут проводить дальнейшие мероприятия.
Ранее сообщалось, что украинских заробитчан доставят в Польшу чартерным рейсом.
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