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Украина

Украина открывает важный пункт пропуска на границе с Польшей

16:24 6 мая 2020 262
Пункт пропуска Рава-Руська
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Кабмин решил открыть один из пунктов пропуска на границе, которые раньше были закрыты в связи с карантином.

Речь идет о международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Рава-Руська».

В правительстве посчитали, что возобновление его работы позволит уменьшить загруженность ныне работающих КПП «Ягодин» и «Краковец» для автомобильного сообщения с Республикой Польша.

Также на заседании Кабмина решили открыть пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине продлили карантин до 22 мая, однако уже с 11 мая отменяют некоторые ограничительные меры, в том числе и для бизнеса.

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