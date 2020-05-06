26.86 / 27.15 28.95 / 29.49
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинских заробитчан доставят в пять стран Европы: названы направления ближайших полетов

6:47 6 мая 2020 8
Самолет с заробитчанами
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с ростом спроса на услуги украинских заробитчан за рубежом и постепенным урегулированием всех спорных вопросов на уровне правительства количество рейсов с трудовыми мигрантами на борту в ближайшее время возрастет.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании Международные авиалинии Украины.

«Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

«Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу», — подчеркнули в МАУ.

Отмечается, что специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Для того, чтобы попасть на спецрейс, нужно обязательно быть официально трудоустроенным, иметь трудовую визу, контракт на срок от трех месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «пробный» рейс с украинскими заробитчанами в Великобританию едва не закончился провалом: чартерный рейс авиакомпании «Международные авиалинии Украины» PS1118 Киев — Лондон должен был отправиться в 12:40 в среду, но был отложен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины и отправился со значительным опозданием.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День Георгия Победоносца

Юрьев день 2020: что нельзя делать 6 мая

Пальцы ног

Следите за пальцами: медики обнаружили новый симптом COVID-19

Коронавирус

Антирекорд: в Днепропетровской области впервые с начала эпидемии выявили почти сто новых случаев COVID-19

Самолет с заробитчанами

Украинских заробитчан доставят в пять стран Европы: названы направления ближайших полетов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер