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Украинских заробитчан доставят в пять стран Европы: названы направления ближайших полетов
В связи с ростом спроса на услуги украинских заробитчан за рубежом и постепенным урегулированием всех спорных вопросов на уровне правительства количество рейсов с трудовыми мигрантами на борту в ближайшее время возрастет.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании Международные авиалинии Украины.
«Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу», — сказано в сообщении.
В компании уточнили, что уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.
«Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу», — подчеркнули в МАУ.
Отмечается, что специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Для того, чтобы попасть на спецрейс, нужно обязательно быть официально трудоустроенным, иметь трудовую визу, контракт на срок от трех месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «пробный» рейс с украинскими заробитчанами в Великобританию едва не закончился провалом: чартерный рейс авиакомпании «Международные авиалинии Украины» PS1118 Киев — Лондон должен был отправиться в 12:40 в среду, но был отложен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины и отправился со значительным опозданием.
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