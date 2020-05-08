В России заговорили об угрозе голодных бунтов

Мир

В России через полтора-два месяца могут начаться массовые протесты из-за отсутствия денег и продуктов — у 70 процентов россиян нет никаких сбережений. Ранее в российском Ульяновске люди устроили погром в магазине, поскольку их «достала власть».

Как сообщает «Знак», возможность массовых протестов не исключает глава «Левада-центра» социолог Лев Гудков, уточнивший, что многие граждане России выживают за счет каких-то запасов продуктов и взятых в долг денег.

По его мнению, раздражение в обществе из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса будет нарастать, а «русское терпение» не безгранично — люди вскоре осознают, что наступил предел.

«Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией», — считает Гудков и добавляет, что коронавирус еще месяц назад перестал быть главным страхом россиян, уступив место безработице и падению доходов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия уже вышла на пятое место в мире по общему числу больных — количество заболевших превысило 177 тысяч.

Фото из открытых источников — протесты во Владикавказе.

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