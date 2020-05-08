Украина

Несколько колец охраны: украинский журналист рассказал, как побывал в "бункере" Путина

Президент России Владимир Путин в разгар эпидемии коронавируса (количество заболевших COVID-19 в РФ превысило 177 тысяч), скорее всего, находится в резиденции в Ново-Огарево за несколькими кольцами охраны.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве. «Путинский „бункер“ — это все-таки вещь абстрактная. Разумеется, Путин сейчас ни с кем не общается и не проводит публичных встреч», — отметил журналист и добавил, что хозяин Кремля «гуляет один между березками» в Ново-Огарево.

Роману Цимбалюку удалось побывать в резиденции в то время, когда украинские политики еще приезжали на переговоры в Россию: «Там вокруг очень высокий забор, несколько колец охраны, прекрасный парк, дом, то есть все, чтобы жить и работать, не покидая территорию».

Что же касается настоящего бункера, то, по словам журналиста, Путин «спустится в случае, если Россия затеет ядерную войну с Соединенными Штатами».

Полный текст интервью с Романом Цимбалюком о том, чем сейчас живет Россия, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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