Лукашенко очень раздражает Кремль, а коронавирус испортил триумф Путина, — Роман Цимбалюк

Украина

Пандемия и экономический кризис вытеснили из нашей повестки дня новости о событиях в стране-агрессоре. Украинцев сегодня намного больше заботит динамика заболеваемости коронавирусом и что будет после окончания вынужденной изоляции, нежели последние директивы хозяина Кремля, хамские высказывания Жириновского или откровенный бред Соловьева и его коллег. Как и чем живет сегодня Россия? Как готовится к самому сакральному празднику — Дню Победы? Что российские пропагандисты говорят об Украине и нашем президенте? Сменилась ли их риторика в отношении Беларуси? Обо всем этом «ФАКТЫ» поговорили с корреспондентом агентства УНИАН в Москве Романом Цимбалюком.

— Роман, как известно, Путин ушел в жесткую самоизоляцию и свел контакты к минимуму. Ходят слухи, что он скрылся не в своих многочисленных резиденциях, а в каком-то бункере. Насколько они обоснованы?

— Путинский «бункер» — это все-таки вещь абстрактная. Разумеется, Путин сейчас ни с кем не общается и не проводит публичных встреч. С большой долей вероятности можно полагать, что он живет в своей резиденции в Ново-Огарево в максимальной изоляции, чтобы никто случайно не принес ему эту коронавирусную заразу. Поэтому и возникло выражение «сидит в бункере». Наверняка в настоящий бункер он спустится в случае, если Россия затеет ядерную войну с Соединенными Штатами. А пока — гуляет один между березками.

Однажды мне довелось побывать в этой резиденции.



— Когда это было?

— В период, когда украинские представители еще приезжали на переговоры в Российскую Федерацию. Там вокруг очень высокий забор, несколько колец охраны, прекрасный парк, дом, то есть все, чтобы жить и работать, не покидая территорию.

Сейчас в связи с закрытием границ в России заметно вырос спрос на загородную недвижимость. Так что Владимир Владимирович, поселившись за пределами Москвы 20 лет назад, действовал на упреждение.

— Россия сегодня входит в пятерку стран-лидеров по количеству инфицированных коронавирусом. Статистика пока неутешительная. Как эта эпопея может отразиться на отношении россиян к власти и конкретно к Путину?

— Мне кажется, у нас чрезмерно большое значение придают рейтингам российского правителя, тем самым как бы пытаясь соотнести их политическую систему со стандартами западных демократий.

Во-первых, в настоящее время здесь не планируют проводить выборы. Во-вторых, альтернативы Путину в Российской Федерации сейчас нет, поскольку все равно в большую политику никого не пускают, хотя эксперты часто говорят о борьбе между «башнями Кремля». Да, рейтинг Путина снизился (согласно результатам недавнего опроса «Левада-центра», он обвалился до исторического минимума — 33% респондентов не одобряют его работу, это самый низкий уровень одобрения за все время проведения опросов с 2000 года. — Авт.), но у него все равно остается 59% поддержки. Для любого руководителя западного государства это колоссальный кредит доверия.

Мы с вами разговариваем 7 мая. Так совпало, что именно в этот день 20 лет прошла первая инаугурация Путина. Их было уже четыре. Кажется, запланированы еще две. Так что не стоит переживать из-за его рейтингов. Вспомните фразу Наполеона III, ставшую крылатой: «Неважно, как проголосуют, главное, как посчитают».

Но в любом случае рейтинг Путина будет обваливаться, потому что Россия вступает в зону нищеты и бедности из-за падения цены на нефть. Ведь нефть — это основа благополучия российского гражданина, а нефтегазовая отрасль — государствообразующая. Так что Владимир Владимирович вряд ли теперь будет ассоциироваться с вставанием с колен.

— Вы недавно написали, что Россия при Путине становится злее и беднее. Беднее — понятно, а злее — это как?

— Эта фраза принадлежит не мне, а российскому эксперту и политологу Наталье Шавшуковой, которая говорит о том, что на фоне падения уровня жизни, естественно, будет расти общественное недовольство. Она в частности прогнозирует, что оно может вылиться в какие-то изменения на российском политическом олимпе. Я, признаться, не являюсь таким оптимистом. Мне кажется, что российская система власти сохраняет свою устойчивость.

Важно, что Путину сейчас чрезвычайно необходимо обнулиться и чтобы на объявленном им всенародном голосовании россияне поддержали изменения в Конституцию, позволяющие ему остаться у власти до 2036 года. Нужно отдать должное кремлевским стратегам: они ведь подготовку к этому государственному перевороту начали за четыре года до истечения срока полномочий Путина. Думаю, найдут удачное время, чтобы реализовать этот проект.

Дата всенародного голосования пока не определена. Ранее планировали провести его в день рождения Ленина, но не судьба.

— Обнуление обставили с большой помпой, а потом как-то все затихло. Сейчас об этом говорят? Или на фоне пандемии тема отошла на второй план?

— Удивительно, но по телевизору время от времени показывают ролики с участием различных лидеров общественного мнения, артистов и других пропутинских товарищей, где они рассказывают всякую чушь об отчуждении территорий, «нашей истории» — словом, весь этот набор пропагандистских штампов. Но все равно накал и экспрессия однозначно снижены, поскольку лишний пафос может вызвать обратный эффект.

Пандемия внесла свои коррективы. Тут ведь годами рассказывали: где Путин — там и победа. А теперь получается, что в путинской России эпидемия такая же, как и во всех странах. Потому они немножко притормозили.

— В этом году на оккупированных территориях победобесие перешло в виртуальный режим. Но размах очень серьезный. Как в России будут праздновать День Победы?

— Все, что делается в идеологическом плане на Донбассе и в Крыму, это же калька с Российской Федерации. Так что все торжества пройдут примерно одинаково, ведь идеология российского государства никоим образом не меняется. Я сформулировал для себя так: этот культ победобесия и есть главная сегодняшняя кремлевская скрепа.

Вот они говорят, что георгиевская лента — символ Победы. Это давно стало аксиомой. Но лента-то появилась в таком качестве только в 2005 году, уже при Путине. В таком случае надо говорить, что он победил фашизм в 1945-м.

Хочу рассказать личную историю. Мой старший сын сейчас не ходит в садик. Но воспитатели проводят занятия по Skype или Zoom. Последние несколько дней они культивируют тему войны, причем так, что я в шоке. В результате маленькие люди (аудитория — четыре года) хотят играть в войну, они приходят к выводу, что это круто, это праздник, это сплошное удовольствие. Им никто ни слова не говорит о том, что война — это убитые и раненые, разрушенные дома и судьбы, что это боль, кровь, ужас.

Теперь думаю, как выходить из этой ситуации. Пока рассказываю, что надо критично относиться к услышанному. Подчеркну, что это частный садик, с изучением английского языка. Но в смысле идеологического воспитания он ничем не отличается от государственного.

А дальше дело техники: на каком-то этапе дети могут поставить знак равенства между гитлеровскими фашистами и нынешними украинцами. Эту мысль транслирует российский телевизор.

Что касается празднования Дня Победы, конечно, коронавирус испортил Путину триумф. Парад, на котором могли бы присутствовать Макрон, Меркель, Трамп и Ким Чен Ын, не состоится. Но уже сообщили, что по ТВ покажут парад 1945 года. Вот таким образом пропагандисты вышли из этой сложной ситуации. Еще тут все ждут анонсированного выступления Путина 9 мая.

Конечно, будут концерты, будет акция «Бессмертный полк» (людей призвали вывесить портреты погибших на балконах), еще что-то. Единственное — не будет парада, где россияне должны были бы оргазмировать на тему мощи и силы России, имеющей право вести войны против других государств и убивать их граждан исключительно потому, что якобы именно русские 75 лет назад победили в войне.

— Что говорят российские политики о строптивости президента Беларуси Лукашенко, позволившего себе некие выпады в адрес России?

— Знаете, это так интересно наблюдать. Те, кто связан с властью, стараются этого не замечать, мол, ничего не происходит. Но на самом деле искры пробегают.

Например, официальные релизы телефонного разговора Лукашенко и Путина, прошедшего 5 мая, разительно отличаются. До этого в СМИ просочилась информация, что российская сторона высказала недовольство, что Лукашенко вслед за Путиным не отменил парад. Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что он рассказывал Путину о том, как будет проходить парад в Минске, а на сайте Кремля все опровергли, мол, этот вопрос вообще не обсуждался.

Понятно, что поведение Лукашенко очень раздражает Кремль. Слушайте, это что же получается? Да Лукашенко просто смеется над Путиным! Говорит, что не может отменить парад: «А то скажут, что испугались коронавируса». Значит, Путин испугался. Лукашенко считает, что смешно общаться с народом по видео. Значит, Путин смешной. Лукашенко демонстративно приглашает глав стран-участниц Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) в конце мая на встречу в Минск и лично гарантирует безопасность: «Мы все сделаем, чтобы вы не подцепили коронавирус». Но российская сторона не спешит реагировать на приглашение.

Самое главное, что Лукашенко встречается с людьми. Он проводит какие-то совещания в своем кабинете, посещает заводы и фабрики, причем вокруг нет ни одного человека в маске. Понятно, что такое вызывающее поведение сильно возмущает.

— Как кремлевские пропагандисты освещают теперь отношения с братской Беларусью? Не появилось ли у них еще одно «вражеское государство»?

— Ну, фашистами они наших соседей-белорусов пока не называют. Акцент делается лично на «бацьке» и на его якобы неадекватности и неправильных поступках, ведь он не идет в фарватере Кремля.

Вот я сейчас подумал, что мне белорусский парад наверняка будет ближе по духу, хотя его еще никто не видел. Можно относиться к белорусскому руководству как угодно, но они как минимум не используют эти мероприятия для обоснования войн со своими соседями. Белорусский парад — он за мир. По главной улице Минска обычно проходят не только военные и техника, но и тракторы, и «МАЗы», и мебель везут на платформах. А российский парад — за войну. Это сплошное бряцание оружием.

Напомним, историк Юрий Фельштинский считает, что карантинные меры в России, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть использованы Кремлем для расправы с неугодными политиками, журналистами и массмедиа.

Вторую часть интервью с Романом Цимбалюком читайте в ближайшее время.

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