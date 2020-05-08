Украина

А как же депортация? Оккупанты завешали Крым бигбордами со Сталиным

В оккупированном Крыму накануне 9 мая снова появились бигборды с изображением Иосифа Сталина. Об этом в Facebook написала Лутфие Зудиева. А в оккупированном Донецке, несмотря на коронавирус, не отказались от проведения акции «Бессмертный полк».

«В Крыму, в Севастополе, установили баннеры с портретом Иосифа Сталина, который в течении нескольких дней депортировал из Крыма почти весь крымскотатарский народ в вагонах для крупного рогатого скота в Азию. Это все, что нужно знать о „политике межнациональных отношений“, „гармонии“ и „созидании“, воцарившихся здесь с 2014 года», — пишет крымская правозащитница.

Большинство билбордов расположено рядом с дорогами. На некоторых рядом с портретом Сталина размещены лозунги: «Где коммунисты — там Победа».

Зудиева также возмущается навязыванием российскими властями пропаганды «победоносия».

Крымчанам предлагают вместо бесплатных защитных масок в период распространения коронавируса, бесплатно получить георгиевскую ленточку в продуктовых магазинах, аптеках и на заправках.

Они должны выкладывать в социальных сетях песни о войне, раскрашивать окна своих домов символикой, а потом похвастаться об этом в соцсетях. Кроме того, предлагается открыть окна и вместе с соседями петь военные песни, прославляющие Россию.

Напомним, Россия сегодня входит в пятерку стран-лидеров по количеству инфицированных коронавирусом. Президент Путин вынужден был отменить парад на 9 мая в Москве.

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