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Фонд Рината Ахметова закупил еще 20 000 тестов на коронавирус для врачей скорой помощи
Каждый пятый украинец, зараженный коронавирусом, медицинский работник. В особой группе риска — сотрудники скорой помощи. Для защиты медиков Фонд Рината Ахметова закупил экспресс-тесты для диагностики работников неотложной экстренной медицины.
Фонд Рината Ахметова направил на борьбу с коронавирусом в Украине 300 миллионов гривен.На эти средства закупаются и передаются в государственные больницы аппараты искуственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, защитные костюмы, маски и очки, изолирующий бокс, анализаторы проб. А еще Фонд обеспечил опорные медицинские учреждения в регионах экспресс-тестами. 300 тысяч тест-систем получили Харьковская, Донецкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Днепропетровская, Киевская области и Киев.
Недавно Фонд Рината Ахметова закупил еще 20 000 тестов для тестирования врачей скорой помощи.
«Именно бригады неотложной помощи первыми выезжают к пациентам с подозрением на коронавирус. Они находятся в группе высокого риска, и защитить их — одна из приоритетных задач. Тесты будут распределены между областными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Виннице, Львове и Житомире. Общее количество медиков, которые там работают, около 10 тысяч человек. К сожалению, сейчас в Украине каждый пятый инфицированный — медик. И мы делаем свой вклад в обеспечение безопасности врачей на рабочих местах — тесты и средства индивидуальной защиты. Защитить врачей, которые спасают жизни, на сегодняшний день очень важная задача, которую стране помогает решать Фонд», — сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
В рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонд закупил для государственных медучреждений 200 спецавтомобилей, укомплектованных наилучшим оборудованием и способных преодолевать бездорожье. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов — единственный благотворитель, который передал врачам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Медики получили 114 «реанимаций на колесах», 64 внедорожника и 22 неонатальных автомобиля, оборудованных аппаратами ИВЛ итальянского производства. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране. Фонд постоянно поддерживает контакты с медиками, работающими на этих автомобилях, и заботится об их безопасности в условиях эпидемии.
На этой неделе тест-системы для выявления коронавируса среди врачей и медперсонала получили центры экстренной медицинской помощи во Львове и Ивано-Франковске.
Главврач Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Ярема Качмар говорит, что переданные тесты позволят оперативно проводить первичную диагностику и не допустить роста числа заболевших.
«Я благодарен Фонду Рината Ахметова за экспресс-тесты для медиков скорой помощи. Наши сотрудники первыми контактируют с инфицированными пациентами, и потому их тестирование крайне необходимо для того, чтобы максимально быстро выявить и изолировать носителя COVID-19. Большое вам спасибо», — сказал Ярема Качмар.
Советник главы Ивано-Франковской областной госадминистрации Леся Крупьяк, в свою очередь, отметила, как важно в это трудное время сотрудничество власти, бизнеса и общества и выразила уверенность, что это взаимодействие поможет преодолеть пандемию: «Эти экспресс-тесты — очередная помощь в рамках сотрудничества».
В ближайшее время тесты для диагностики коронавируса у врачей и медперсонала бригад скорой помощи будут переданы в Винницкую, Тернопольскую, Житомирскую, Ровенскую и Черновицкую области.1
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