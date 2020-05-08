Деньги

Валюта: сколько будет стоить доллар после длинных выходных

Национальный банк Украины установил на 12 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 26,81 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Напомним, на валютном рынке май начался с укрепления гривни.

Курсы валют опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 12 мая установлен на уровне 26,8196 гривен за 1 доллар. Официальный курс евро — на уровне 29,0966 гривен за евро.

Прогнозы экспертов о том, какие изменения в ближайшее время ожидаются на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар резко подешевел: в чем причина».

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