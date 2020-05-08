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Происшествия

В Харькове офицеры полиции необычным способом похитили Volkswagen (фото)

16:23 8 мая 2020 188
Полиция
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Задержаны двое патрульных полицейских, которых подозревают в похищении иномарки в Харькове. Ранее в этом городе полицейские катались на угнанной машине.

Пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщает о подозрении двум патрульным полицейским и еще одному гражданину в похищении транспортного средства. Следствие установило, что в апреле 2020 года старший лейтенант и лейтенант Управления патрульной полиции в Харьковской области решили завладеть автомобилем Volkswagen Passat TDI, припаркованным возле дома в Слободском районе Харькова. Для этого они взяли в сообщники знакомого, управлявшего эвакуатором.

Volkswagen загрузили на эвакуатор и в сопровождении служебного авто полиции отвезли в пгт Солоницевка Харьковской области, где продали за 700 долларов. Правоохранители из этих денег получили 4 тысячи гривен.

Теперь им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове пятеро сотрудников сектора патрульной полиции регулярно издевались над пассажирами метро.

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