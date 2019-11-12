- 17:59 Нашли в холодильнике для фруктов: в Польше начали расследование жуткой смерти двух украинцев
- 17:45 Всемирный день доброты 2019: поздравления и красивые картинки
- 17:38 До пожизненного: Рада усилила ответственность за подделку лекарств
- 17:26 Польша по запросу Интерпола задержала еще одного украинца: что об этом известно
- 17:10 НБУ еще больше снизил курс доллара
- 16:57 В Минске сняли все препятствия для встречи "нормандской четверки", — Олифер
- 16:46 В Киевской области полиция «крышевала» водителей-нарушителей: разоблачена преступная схема
- 16:43 Рада отпустила Луценко "по состоянию здоровья"
- 16:38 Горняки шахты на Луганщине отказались подниматься на поверхность, на место срочно выехал глава ОГА: что произошло
- 16:22 Шальная бестия: Лобода взорвала сеть постельным фото
- 16:22 В Раде на кнопкодавстве попался автор закона о борьбе с кнопкодавством
- 15:58 "Россия уже сейчас должна оправдываться": Зеркаль рассказала, когда ждать решения суда ООН по украинско-российскому конфликту
В Киевской области полиция «крышевала» водителей-нарушителей: разоблачена преступная схема (фото)
В Киевской области разоблачили группировку полицейских-оборотней. Об этом Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины сообщает в Facebook.
Весной 2019 года руководство Департамента патрульной полиции инициировало служебную проверку, которая выявила деятельность группы из числа действующих сотрудников полиции, а также бывших правоохранителей.
Участники группы разработали схему получения незаконного «дополнительного заработка» — для этого они освобождали от ответственности лиц, которые были обнаружены за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и лишены права дальнейшего управления транспортом.
Преступники вносили недостоверные сведения в базу Информационного портала Национальной полиции Украины о закрытии административных производств, затягивали сроки рассмотрения административных дел и направляли их в суд по истечению срока или направляли поддельные постановления суда о закрытии этих производств.
Кроме того, за денежное «вознаграждение» правонарушителям возвращали водительские удостоверения, которые изъяты по решению суда Также выдавали права лицам, которые не проходили обучение в автошколах либо не смогли сдать экзамены по вождению.
Всего задокументировано 97 фактов внесения участниками преступной группы недостоверных сведений в Информационный портал НПУ по закрытию административных производств и 38 фактов получения ими неправомерной выгоды за «оказанные услуги».
В результате обысков у подозреваемых изъята документация (административные протоколы, административные производства, решения судов), а также 60 водительских удостоверений, почти 100 тысяч гривень и 4 тысячи долларов США. Следственные действия продолжаются.
Издание «Вести» со ссылкой на публикации в Facebook блогера Юрия Ларченко заявило, что в причастности к созданию организованной преступной группы подозревают исполняющую обязанности замглавы полиции Киевской области Майю Бреславскую.
Ранее сообщалось, что в Одессе проституток «крышевали» высокопоставленные полицейские чины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!