В Киевской области полиция «крышевала» водителей-нарушителей: разоблачена преступная схема (фото)

Украина

В Киевской области разоблачили группировку полицейских-оборотней. Об этом Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины сообщает в Facebook.

Весной 2019 года руководство Департамента патрульной полиции инициировало служебную проверку, которая выявила деятельность группы из числа действующих сотрудников полиции, а также бывших правоохранителей.

Участники группы разработали схему получения незаконного «дополнительного заработка» — для этого они освобождали от ответственности лиц, которые были обнаружены за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и лишены права дальнейшего управления транспортом.

Преступники вносили недостоверные сведения в базу Информационного портала Национальной полиции Украины о закрытии административных производств, затягивали сроки рассмотрения административных дел и направляли их в суд по истечению срока или направляли поддельные постановления суда о закрытии этих производств.

Кроме того, за денежное «вознаграждение» правонарушителям возвращали водительские удостоверения, которые изъяты по решению суда Также выдавали права лицам, которые не проходили обучение в автошколах либо не смогли сдать экзамены по вождению.

Всего задокументировано 97 фактов внесения участниками преступной группы недостоверных сведений в Информационный портал НПУ по закрытию административных производств и 38 фактов получения ими неправомерной выгоды за «оказанные услуги».

В результате обысков у подозреваемых изъята документация (административные протоколы, административные производства, решения судов), а также 60 водительских удостоверений, почти 100 тысяч гривень и 4 тысячи долларов США. Следственные действия продолжаются.

Издание «Вести» со ссылкой на публикации в Facebook блогера Юрия Ларченко заявило, что в причастности к созданию организованной преступной группы подозревают исполняющую обязанности замглавы полиции Киевской области Майю Бреславскую.

Ранее сообщалось, что в Одессе проституток «крышевали» высокопоставленные полицейские чины.

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