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72-летний Арнольд Шварценеггер продемонстрировал чудеса гибкости – но оказалось, что это обман (видео)

8:56 9 мая 2020
Шварценеггер на шпагате
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

72-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который вскоре впервые станет дедом, опубликовал у себя в Instagram забавное видео. В нем он сидит на шпагате на кухонном столе. При этом Терминатор, держа в зубах сигару, говорит, что «гибкость так же важна, как и сама силовая тренировка».

А затем поочередно наклоняется в стороны, касаясь руками носков ног. Причем делает это медленно и якобы с трудом. Однако затем неожиданно отходит от стола, а фальшивые ноги остаются на месте. «В любом случаю, я чувствую себя очень гибким сегодня. И по-настоящему горжусь собой», — говорит он и уходит из кадра.

Фанатов привело в восторг чувство юмора бывшего губернатора Калифорнии. А его приятель и коллега Сильвестр Сталлоне оставил шутливый комментарий: «Весьма впечатляет, резиновый человек!».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Арнольд Шварценеггер самоизолировался с ослом и пони, обратившись к фанатам с советом.

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