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"Разорвал мышцу на куски": легендарный музыкант попал в больницу с необычной проблемой
Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован. Об этом сам музыканта написал в Instagram.
Накануне участник знаменитой британской группы опубликовал пост, сообщив, что попал в больницу. Он сразу заверил подписчиков, что поводов для волнения нет.
Оказывается, во время самоизоляции Брайан Мэй чрезмерно увлекся садоводством, что серьезно сказалось на его здоровье.
Длительное время артист страдал от сильных болей ниже спины, в клинике же было установлено, что он порвал ягодичные мышцы.
«Я разорвал большую ягодичную мышцу на куски во время упорного садоводства. Ни с того, ни с сего я попал в больницу на обследование, чтобы понять, насколько сильно я себе навредил. Я не смогу ходить некоторое время и даже спать, ведь боль невыносимая», — поделился Мэй в посте.
Он добавил, что реабилитация займет некоторое время, и попросил поклонников не выражать свое сочувствие и с пониманием отнестись к его отсутствию в соцсети.
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