Политика

В Грузии объяснили, почему отозвали посла в Украине после назначения Саакашвили

Грузия отозвала своего посла из Украины, чтобы защитить отношения между странами «от авантюрных политиков». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями», — отметил он, сообщают российские СМИ.

По словам грузинского премьера, стратегическим отношениям с Украиной ничего не угрожает.

«Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами», — подчеркнул Гахария.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в МИД Украины также отреагировали на решение официального Тбилиси вызвать для консультаций Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии Теймураза Шарашенидзе после получения бывшим грузинским президентом Михеилом Саакашвили государственной должности, заявив, что «это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе». В МИД Украины не видят в этом решении никакой угрозы для отношений между Украиной и Грузией.

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