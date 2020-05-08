Назначение Саакашвили: Грузия отзывает посла из Киева

Украина

После того как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ, из Киева для консультаций отзывают Чрезвычайного и Полномочного посла Теймураза Шарашенидзе.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, по словам которого отзыв главы дипломатической миссии для консультаций является принятой практикой. «Она указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом», — добавил глава МИД Грузии.

При этом, по словам Давида Залкалиани, «Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава дипмиссии Грузии в Украине заявлял, что назначение Саакашвили может быть расценено в Тбилиси как недружественный шаг.

Свое негативное отношение к планам Зеленского высказало все высшее руководство Грузии, в том числе и президент Саломе Зурабишвили.

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