- 14:42 Эксперты ВОЗ сделали неожиданное заявление о «родине» коронавируса
- 14:40 Министр Криклий и некоторые «слуги народа» протянули губительный для страны законопроект, – СМИ
- 14:34 Ломали ребра и вырывали ногти: под Харьковом двое мужчин зверски пытали подростка
- 14:32 Скандал вокруг назначения Саакашвили: украинские дипломаты обратились к грузинским коллегам
- 14:12 Лидеры ритейла избавляются от недобросовестных партнеров
- 14:11 День памяти и примирения: Зеленский на границе с Россией почтил память погибших
- 14:10 Глава "Энергоатома" высказался в поддержку нового энергобаланса
- 14:01 Убили и съели бывшего милиционера: харьковским каннибалам вынесли приговор
- 13:53 Известная писательница назвала Меган Маркл фальшивой, после чего ее обвинили в расизме
- 13:50 Детские сады могут открыть до 22 мая: Ляшко заявил о пересмотре плана выхода из карантина
- 13:41 Ветераны АТО заявили об избиении на встрече с лидером «Нацкорпуса» Билецким
- 13:36 Осквернили память: ограблен дом экс-владельца «Лестера», погибшего при крушении вертолета
Скандал вокруг назначения Саакашвили: украинские дипломаты обратились к грузинским коллегам
В МИД Украины отреагировали на решение официального Тбилиси вызвать для консультаций Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии Теймураза Шарашенидзе после получения бывшим грузинским президентом Михеилом Саакашвили государственной должности.
Отметив, что речь идет не об отзыве посла, а о вызове его для консультаций, в МИД Украины добавили: «Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов».
Упомянув о необходимости преодоления эпидемии коронавируса и стабилизация экономики, что является общими задачами для всех европейцев, украинские дипломаты добавили, что эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений.
«Михаил Саакашвили — гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине, — говорится в официальном заявлении МИД Украины. — Развитие украинского-грузинского стратегического партнерства — это воля наших народов и мы будем делать все для того, того, чтобы его всесторонне поддерживать».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что двусторонние отношения «не могут становится заложником судьбы одного человека».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..