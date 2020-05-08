Скандал вокруг назначения Саакашвили: украинские дипломаты обратились к грузинским коллегам

Украина

В МИД Украины отреагировали на решение официального Тбилиси вызвать для консультаций Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии Теймураза Шарашенидзе после получения бывшим грузинским президентом Михеилом Саакашвили государственной должности.

Отметив, что речь идет не об отзыве посла, а о вызове его для консультаций, в МИД Украины добавили: «Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов».

Упомянув о необходимости преодоления эпидемии коронавируса и стабилизация экономики, что является общими задачами для всех европейцев, украинские дипломаты добавили, что эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений.

«Михаил Саакашвили — гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине, — говорится в официальном заявлении МИД Украины. — Развитие украинского-грузинского стратегического партнерства — это воля наших народов и мы будем делать все для того, того, чтобы его всесторонне поддерживать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что двусторонние отношения «не могут становится заложником судьбы одного человека».

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