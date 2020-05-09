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Украина

Из 50 заразившихся коронавирусом за последние сутки в Киеве 12 — врачи

12:27 9 мая 2020
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев коронавирусной болезни, два человека умерли. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«За прошедшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них — 12 медиков. За прошедшие сутки в Киеве 2 летальных случая. На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека», — написал он.

Так, за минувшие сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 киевлян. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы. Больше всего заболевших выявлено в Печерском и Дарницком районах.

Как писали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной болезни, из них 515 за минувшие сутки.

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