Коронавирус в Украине: глава Минздрава назвал наиболее пораженные регионы

Украина

В Украине по состоянию на утро 9 мая зафиксировано 14 710 случаев коронавируса. За минувшие сутки было выявлено 515 новых случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

Так, он сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружен у 49 детей и 96 медработников. 198 заболевших были госпитализированы.

За сутки зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии в Украине заболели 1026 детей и 2854 медработника. Выздоровели 2909 человек, 376 умерли.

За сутки проведено 7938 исследований методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было зафиксировано в Черновицкой (82) и Харьковской (50) областях, а также в городе Киеве (50).

Зафиксированные случаи коронавируса по областям:

Винницкая область — 522 случая;

Волынская область — 445 случаев;

Днепропетровская область — 681 случай;

Донецкая область — 99 случаев;

Житомирская область — 485 случаев;

Закарпатская область — 678 случаев;

Запорожская область — 320 случаев;

Ивано-Франковская область — 1095 случаев;

Кировоградская область — 411 случаев;

м. Киев — 1771 случай;

Киевская область — 959 случаев;

Львовская область — 699 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 204 случая;

Одесская область — 619 случаев;

Полтавская область — 240 случаев;

Ровенская область — 877 случаев;

Сумская область — 152 случая;

Тернопольская область — 977 случаев;

Харьковская область — 528 случаев;

Херсонская область — 156 случаев;

Хмельницкая область — 165 случаев;

Черновицкая область — 2179 случаев;

Черкасская область — 333 случая;

Черниговская область — 73 случая.

За пределами Украины от COVID-19 продолжают лечение 146 украинских граждан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Больше всего больных украинцев в Италии — 121 человек, 6 — в Чехии, 4 — в Германии, по 3 — в России и Австрии, по 2 — в Швеции, Уругвае и США, по 1 — в Таиланде, Молдове и на Мальте. 62 украинца за границей уже успешно побороли коронавирусную болезнь.

Как писали «ФАКТЫ», за последние сутки в Черновицкой области было зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19 может затянуться надолго, так как многие украинцы частично «расслабились» и начали меньше соблюдать требования карантина.

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