Автоколонна с красными флагами прорвалась в центр Запорожья

Происшествия

В Запорожье организация «Полк Победы» (местный аналог российского «Бессмертного полка») 9 мая провела краснознаменный автопробег в честь Дня Победы. Местные жители срывали с их автомобилей коммунистическую символику, а полиция открыла уголовное производство по статье «распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов».

В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины. Когда проукраинские активисты сняли с ряда автомобилей «Полка Победы» красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка, пишет «Интерфакс-Украина».

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации «Полк Победы».

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы 1945−2020», порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями «Полк победы» и «75 лет Великой победы», более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом «Москва», около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет с изображением Владимира Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

Также, по данным полиции 6 мая в Днепровский отдел ГУ Нацполиции в Запорожской области от управления СБУ в Запорожской области поступило сообщение о противоправной деятельности жителя Запорожья 1974 года рождения, который в Fаcebook призывал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. При этом, гражданин позиционировал себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

Как писали «ФАКТЫ», в Одессе 9 мая украинские активисты воспрепятствовали проведению автопробега, организованного «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ) в честь 75-летия со Дня Победы. Там несколько десятков автомобилей, украшенных пятиконечными звездами, надписями «9 мая. Спасибо за победу!», с красными знаменами и сине-белыми партийными флагами были заблокированы сначала активистами, а затем и полицией.

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