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В Одессе активисты прервали «победный» автопробег, но полиция отпустила колонну (фото)
В субботу, 9 мая, украинские активисты воспрепятствовали проведению автопробега в Одессе, организованного «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ) в честь 75-летия со Дня Победы (напомним ранее патриоты пресекли провокацию любителей «русского мира», разрисовавших в цвета георгиевской ленты герб Одессы). Несколько десятков автомобилей, украшенных пятиконечными звездами, надписями «9 мая. Спасибо за победу!», с красными знаменами и сине-белыми партийными флагами были заблокированы сначала активистами, а затем и полицией на причале пассажирского комплекса Одесского морского торгового порта, откуда колонна должна была стартовать.
Более часа организаторы «победной» акции общались с правоохранителями, объясняли, что никаких законных оснований останавливать акцию не имеется. Дескать, официальная причина — проведение массового мероприятия — несостоятельна, поскольку все участники находятся в салонах машин.
В результате автомобили стали по одному пропускать, выдерживая пятиминутный интервал и заставив убрать советскую и политическую символику.
Однако спустя время машины вновь собрали в единую колонну, которая проехала по городу. К ней добавился и мотопробег: невзирая на карантинный запрет, под звуки советских военных песен его участники промчались (нарушая правила — на красный сигнал светофоров) по проспекту Шевченко и площади 10 Апреля.
Заметим, начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, выступая накануне на брифинге, заявил, что полиция будет жестко реагировать на такие проявления, как публичная демонстрация георгиевских лент, красных флагов и другой запрещенной символики, а также на действия, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. В частности, на проявление сепаратизма и аналогичные призывы.
«Любое правонарушение будет нами немедленно пресекаться, а в отношении нарушителей — приниматься меры в соответствии с законодательством», — акцентировал он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Львове ветераны войны попытались тайно отметить День Победы, но вмешалась полиция.
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