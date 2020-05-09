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Спорт

Тайский бокс не помог: чемпиона Украины жестко уложили на асфальт из-за нарушения карантина

14:58 9 мая 2020
Бусько
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Чемпиона Украины по тайскому боксу Павла Бусько задержала полиция за нарушение требований карантина. Спортсмен зашел в магазин и сделал покупки, не надев маску. После выхода из маркета ему пришлось разбираться с патрульными, которые уложили его на асфальт.

Видео задержания Бусько выложил в Instagram и сопроводил его таким постом: «Наша полиция нас бережет! Сплошное разочарование новой полицией! Стыдно мне за их поведение и за пренебрежение к высшему закону Украины Конституции! Друзья, не будьте равнодушны, распространяйте видео, я переживаю за нашу безопасность когда нас защищает такая полиция».

Инцидент произошел в Тернополе. Спортсмена остановили за нарушение правил карантина. Он был без маски и отказывался представиться. После очередного предупреждения полицейский применил к боксеру силу и уложил на землю.

Позже спортсмен пожаловался на полицию на том основании, что карантинные мероприятия носят рекомендательный характер.

Напомним, ранее в скандал попали украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, которых после съемок в российском фильме о церкви внесли в базу «Миротворца». Спортсмены отличились также некорректными высказываниями по поводу России, несмотря на ее агрессию в отношении нашей страны и захват украинских территорий.

Фото instagram pashabusko88

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