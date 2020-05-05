«Я никому ничего не должен»: Усик высказался о дружбе с россиянами (видео)

Спорт

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе», который был опубликован на Youtube-канале «Корсунская пустынь», рассказал, что, несмотря на войну с Россией, которая длится с 2014 года, будет продолжать дружить с гражданами страны-агрессора.

«Если я дружу с человеком — из Москвы, Челябинска, Лондона, Львова или другого города, — для меня это в первую очередь люди, я общаюсь с человеком. Мне не важно, какой он национальности или в каком городе живет. Если взять правую руку каждого из моих знакомых и порезать палец, им будет больно, как и мне, и потечет такая же красная кровь. Так вот, я общаюсь с человеком, а не с нацией или кем он там является — русским, поляком, американцем… Если этот человек относится ко мне с добротой, то и я к нему так же буду относиться.

С ребятами, которые живут в Москве, мы тренировались, пили чай и ели кашу из одной миски, когда были маленькими. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу?! Я буду продолжать дружить с ним. Мне без разницы, что меня обзывают или хейтят. У меня есть свое мнение, уже сформировавшееся. Я не маленький мальчик, мне не 12 лет, я никому ничего не должен. Я ни у кого ничего не ворую, все зарабатываю честным трудом. Почему я должен слушать мнения того, кто меня осуждает или пытается навязать свою мысль?

Вот Анатолий Николаевич Ломаченко может мне что-то сказать, потому что воспитал меня, а кто-то другой, который меня видел только по телеку и ему что-то не понравилось, — господи, да дай им Боже сил", — попытался донести свою мысль крымчанин.

Напомним, в этом же фильме Василий Ломаченко признался, что с детства считает россиян, украинцев и белорусов единым народом, а сейчас из-за войны нам пытаются подменить принципы и веру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик в шуточном ролике пригрозил «диванным экспертам», которые «могут зайти не в ту дверь».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter