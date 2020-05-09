«А вы правда прокурор Украины???»: Венедиктова взорвала сеть поздравлением с Днем Победы

Политика

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы песней российского исполнителя Льва Лещенко, который ранее поддержал оккупацию Россией украинского Крыма. Поздравление она опубликовала в Facebook утром 9 мая.

После возмущения пользователей в комментариях Венедиктова удалила ссылку на видео, но строки из песни оставила.

«Песня — символ победы над фашизмом. Песня 1975 года — это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко — не символ. РФ — страна-агрессор. И Крым — украинский. Не надо манипулировать», — ответила на критику генпрокурор.

Венедиктова извинилась перед теми, кого обидела своим постом.

«Ссылку удалила. Всем, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках», — написал она.

Пользователи Facebook были сильно возмущены постом Венедиктовой. Некоторые высказвали сомнение в том, что она является генеральным прокурором Украины.

«А вы правда прокурор Украины???» — написала одна из пользователей.

Отметим, что в марте 2014 года Лещенко поддержал оккупацию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий президента России Владимира Путина в Украине. Все подписанты, в том числе Лещенко, после этого попали в «черный список» Министерства культуры Украины.

Как писали «ФАКТЫ», что недавно Венедиктова вынесла постановление о своем отводе в производстве относительно одесского активиста Сергея Стерненко, чем вызвала недоумение в юридических кругах. Юрист «Центра противодействия коррупции» Андрей Савин заявил, что такой процедуры не существует: отвести от дела можно конкретного прокурора, который принимает в нем участие, а не генпрокурора в целом.

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