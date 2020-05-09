День матери 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

10 мая в Украине отмечают День матери. Это прекрасный повод поздравить маму с праздником, подарить ей открытку с добрыми словами.

А «ФАКТЫ» сделали подборку таких поздравлений и открыток.

Мамочка моя родная,

В этот день тебе желаю,

Чтобы полнился твой дом

Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,

Чтобы удача за порогом

Каждый день тебя ждала,

И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,

Чтобы рухнули границы

На пути к мечте любой.

Помни: я всегда с тобой!

***

Спасибо тебе, мамочка,

За нежность и тепло.

За то, что быть мамою

Порою нелегко.

За то, что терпишь глупости,

И можешь пожалеть,

И помогаешь трудности

Мне все преодолеть.

Спешу тебя поздравить я —

Сегодня праздник твой!

Желаю счастья, радости,

И будет пусть покой!



***

Быть мамой — трудная работа.

Дарить любовь, тепло, заботу,

Не злиться и не уставать,

И всех на свете понимать!

Ты, мама, все это умеешь,

Меня, как солнце в небе, греешь,

Тебя поздравить я хочу,

Слова любви тебе шепчу.

Желаю, чтобы не болела,

И ни на день не постарела,

И чтобы вечно милый дом

Наполнен был твоим теплом!

***

Давайте скажем все спасибо

Всем нашим мамам дорогим.

За нашу жизнь, за наше счастье

Мы очень благодарны им.

За трудную, за их работу,

Когда воспитывали нас.

За нежность, ласку и заботу

Спасибо скажем мы сейчас.

В День матери сердца открыты

Для самых добрых, теплых слов.

Давайте скажем все: «Спасибо

Всем нашим мамам за любовь!»



***

Как важно знать, что рядом мама,

Поддержку чувствовать, тепло.

Ведь жизнь — она порой упряма,

Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,

Нас с детства мама бережет.

Пусть стали старше мы, но всё же

Сердечко мамино — оплот.

И в этот день всех мам планеты

Обнять хотим и пожелать:

Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!

Ранее мы писали о женщине, которая родила двойню в 68 лет — после 46 лет безуспешных попыток стать мамой.

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