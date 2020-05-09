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День матери 2020: красивые поздравления и открытки
10 мая в Украине отмечают День матери. Это прекрасный повод поздравить маму с праздником, подарить ей открытку с добрыми словами.
А «ФАКТЫ» сделали подборку таких поздравлений и открыток.
Мамочка моя родная,
В этот день тебе желаю,
Чтобы полнился твой дом
Счастьем, светом и добром.
Чтоб здоровья было много,
Чтобы удача за порогом
Каждый день тебя ждала,
И всегда с тобой была.
Чтоб в душе запели птицы,
Чтобы рухнули границы
На пути к мечте любой.
Помни: я всегда с тобой!
***
Спасибо тебе, мамочка,
За нежность и тепло.
За то, что быть мамою
Порою нелегко.
За то, что терпишь глупости,
И можешь пожалеть,
И помогаешь трудности
Мне все преодолеть.
Спешу тебя поздравить я —
Сегодня праздник твой!
Желаю счастья, радости,
И будет пусть покой!
***
Быть мамой — трудная работа.
Дарить любовь, тепло, заботу,
Не злиться и не уставать,
И всех на свете понимать!
Ты, мама, все это умеешь,
Меня, как солнце в небе, греешь,
Тебя поздравить я хочу,
Слова любви тебе шепчу.
Желаю, чтобы не болела,
И ни на день не постарела,
И чтобы вечно милый дом
Наполнен был твоим теплом!
***
Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мамам дорогим.
За нашу жизнь, за наше счастье
Мы очень благодарны им.
За трудную, за их работу,
Когда воспитывали нас.
За нежность, ласку и заботу
Спасибо скажем мы сейчас.
В День матери сердца открыты
Для самых добрых, теплых слов.
Давайте скажем все: «Спасибо
Всем нашим мамам за любовь!»
***
Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!
Нет ближе мамы и дороже,
Нас с детства мама бережет.
Пусть стали старше мы, но всё же
Сердечко мамино — оплот.
И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!
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