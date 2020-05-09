26.80 / 27.02 28.82 / 29.19
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День матери 2020: красивые поздравления и открытки

16:12 9 мая 2020
День матери
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

10 мая в Украине отмечают День матери. Это прекрасный повод поздравить маму с праздником, подарить ей открытку с добрыми словами.

А «ФАКТЫ» сделали подборку таких поздравлений и открыток.

День матери

Мамочка моя родная,
В этот день тебе желаю,
Чтобы полнился твой дом
Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,
Чтобы удача за порогом
Каждый день тебя ждала,
И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,
Чтобы рухнули границы
На пути к мечте любой.
Помни: я всегда с тобой!

День матери

***
Спасибо тебе, мамочка,
За нежность и тепло.
За то, что быть мамою
Порою нелегко.

За то, что терпишь глупости,
И можешь пожалеть,
И помогаешь трудности
Мне все преодолеть.

Спешу тебя поздравить я —
Сегодня праздник твой!
Желаю счастья, радости,
И будет пусть покой!

День матери
***
Быть мамой — трудная работа.
Дарить любовь, тепло, заботу,
Не злиться и не уставать,
И всех на свете понимать!

Ты, мама, все это умеешь,
Меня, как солнце в небе, греешь,
Тебя поздравить я хочу,
Слова любви тебе шепчу.

Желаю, чтобы не болела,
И ни на день не постарела,
И чтобы вечно милый дом
Наполнен был твоим теплом!

День матери

***
Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мамам дорогим.
За нашу жизнь, за наше счастье
Мы очень благодарны им.

За трудную, за их работу,
Когда воспитывали нас.
За нежность, ласку и заботу
Спасибо скажем мы сейчас.

В День матери сердца открыты
Для самых добрых, теплых слов.
Давайте скажем все: «Спасибо
Всем нашим мамам за любовь!»

День матери
***
Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,
Нас с детства мама бережет.
Пусть стали старше мы, но всё же
Сердечко мамино — оплот.

И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!

День матери

Ранее мы писали о женщине, которая родила двойню в 68 лет — после 46 лет безуспешных попыток стать мамой.

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Звезда Голливуда Куриленко отказалась быть украинкой: реакция сети

Звезда Голливуда Куриленко отказалась быть украинкой: реакция сети

Ирина Венедиктова

«А вы правда прокурор Украины???»: Венедиктова взорвала сеть поздравлением с Днем Победы

День матери

День матери 2020: красивые поздравления и открытки

Автомобиль

Автоколонна с красными флагами прорвалась в центр Запорожья

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер