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Женщина родила двойню в 68 лет – после 46 лет безуспешных попыток стать мамой
Жительница Нигерии Маргарет Аденуга впервые стала матерью в 68 лет. После 46 лет безуспешных попыток зачать ребенка женщина наконец забеременела с помощью процедуры ЭКО (с четвертой попытки) и родила двойню — мальчика и девочку. Таким образом Маргарет стала старейшей в Африке первородящей.
Как сообщает CNN, роды состоялись в больнице при Университете Лагоса. Маргарет и ее 77-летний муж Ной, поженившиеся в 1974 году, счастливы. Ной говорит, что не отчаивался и всегда верил, что когда-нибудь они с женой станут родителями.
Как писали «ФАКТЫ», осенью прошлого года в Индии близнецов-девочек родила 74-летняя Эррамати Мангаямма, считающаяся старейшей матерью в мире.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.