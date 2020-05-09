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Поздравления с Днем матери в открытках, стихах и прозе
Уже 21 год Украина во второе воскресенье мая отмечает День матери. В этот день традиционно благодарят матерей за жизнь и дарят им цветы и открытки.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки.
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Моя мамуля, ты прекрасна,
Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно,
Чтоб ты сияла, как звезда!
Тебе спасибо за старания,
За каждый миг и каждый час,
За все советы, воспитание,
За много мудрых, добрых фраз!
Тебе, мамулечка, желаю
Здоровья много, долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь дарила яркий свет!
***
Поздравляю с одним из самых нежных праздников — Днем матери! Желаю каждой женщине, которая удостоена называться высоким званием «мама», огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными!
***
Все женщины, что мамами зовутся
Пусть обязательно сегодня улыбнутся.
И пусть сегодня сыновья и дочки
Целуют нежно мамочкины щечки!
Пусть беды мам обходят стороной.
Вы берегли детей любой ценой,
Ведь вы за них теперь всегда в ответе.
Пусть будут благодарны ваши дети!
Нет никого роднее и дороже,
Пусть вам Господь во всем всегда поможет!
Пусть слезы не коснуться ваших глаз,
И дети очень сильно любят вас!
***
Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
***
В День матери спасибо
За все я говорю,
За нежность и заботу
Тебя благодарю.
Ты, мама, всех роднее,
Всех ближе и добрей,
Будь счастлива, родная,
И вовсе не болей.
Тебя люблю я очень,
Тобою дорожу.
За то, что есть ты, мама,
Спасибо я скажу.
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