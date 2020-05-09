Шоу-бизнес

Поздравления с Днем матери в открытках, стихах и прозе

Уже 21 год Украина во второе воскресенье мая отмечает День матери. В этот день традиционно благодарят матерей за жизнь и дарят им цветы и открытки.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки.

Моя мамуля, ты прекрасна,

Я так хочу, чтобы всегда

Твои глаза сияли ясно,

Чтоб ты сияла, как звезда!

Тебе спасибо за старания,

За каждый миг и каждый час,

За все советы, воспитание,

За много мудрых, добрых фраз!

Тебе, мамулечка, желаю

Здоровья много, долгих лет

И счастья без конца и края,

Чтоб жизнь дарила яркий свет!



***

Поздравляю с одним из самых нежных праздников — Днем матери! Желаю каждой женщине, которая удостоена называться высоким званием «мама», огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными!



***

Все женщины, что мамами зовутся

Пусть обязательно сегодня улыбнутся.

И пусть сегодня сыновья и дочки

Целуют нежно мамочкины щечки!

Пусть беды мам обходят стороной.

Вы берегли детей любой ценой,

Ведь вы за них теперь всегда в ответе.

Пусть будут благодарны ваши дети!

Нет никого роднее и дороже,

Пусть вам Господь во всем всегда поможет!

Пусть слезы не коснуться ваших глаз,

И дети очень сильно любят вас!



***

Все комплименты мира

Сегодня для тебя.

С Днем мамы поздравляю,

Любимая моя!

Живи как можно дольше,

И радуйся всегда.

Любви тебе, здоровья

На долгие года!



***

В День матери спасибо

За все я говорю,

За нежность и заботу

Тебя благодарю.

Ты, мама, всех роднее,

Всех ближе и добрей,

Будь счастлива, родная,

И вовсе не болей.

Тебя люблю я очень,

Тобою дорожу.

За то, что есть ты, мама,

Спасибо я скажу.

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