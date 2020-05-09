Мир

В Берлине на украинском языке поблагодарили за освобождение от нацизма

В Германии в День памяти и примирения 8 мая креативно поблагодарили освободителей страны от фашизма — высветив поздравление прямо на одном из символов Берлина — Бранденбургских воротах. Благодарность выразили на украинском, польском, беларусском, русском, английском, французском и немецком языках.

В организации, иниицировавшей акцию, объяснили, что шоу устроили в момент, когда капитуляция Германии вступила в силу.

«Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма», — заявили организаторы.

Напомним, в это же время Крым завесили бордами со Сталиным, а в Орловской области местные активисты прошли по дну Оки… с портретами героев Второй мировой в руках.

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