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"Дно победобесия?": в сети высмеяли российскую акцию с портретами советских солдат на дне реки (видео)

5:37 9 мая 2020
Россия&nbsp;— дно
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

На фоне бушующей пандемии коронавируса россиян лишили одного из любимых развлечений — традиционного парада и шествия «Бессмертный полк» — собираться вместе без соблюдения социальной дистанции запрещено.

А так как анонсированная властями РФ акция — «выйди утром 9 мая балкон и спой песню «День Победы» — вряд ли может заменить по эмоциональному накалу парадное шествие, то некоторые особо патриотичные россияне решили устроить его … на дне речном.

Решено — сделано, и водолазы из Орловской области решили проявить инициативу, пройдя по дну реки Оки с портретами героев Второй мировой в руках.

Репортаж о «необычной акции», подготовленный корреспондентами местной ВГТРК, был показан по телевизору жителям региона и опубликован в Сети (видео находится в конце страницы).

В кадре показано, как мужчины устраивают проход по дну реки Оки, а на суше их встречают спасатели-волонтеры. При этом «Орловское информбюро» заявляет, что акцию посвятили тем, кто сражался и погиб далеко от суши.

Видео «Бессмертного полка» на дне Оки быстро стало вирусным и распространилось по Сети, но совершенно по другой причине — большинство пользователей посчитали действо похожим на «своеобразный обряд против коронавируса».

Более того: многие россияне принялись писать негативные комментарии, заявляя, что все это шествие похоже на безумие и оскорбляет память павших воинов.

Вот лишь некоторые из комментариев:

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном жирном ляпе в РФ, связанном с победобесием: в городе Челябинске скандалом завершился проект, посвященный «дедам-героям». Менеджеры, отвечавшие за сбор фотографий ветеранов, не узнали молодого Адольфа Гитлера и поместили его в ту же фотоподборку, что и остальных челябинцев-ветеранов Второй мировой войны.

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