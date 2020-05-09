26.80 / 27.02 28.82 / 29.19
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День матери 2020: душевные поздравления и красивые открытки

0:21 10 мая 2020
День матери
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

10 мая в Украине отмечают День матери. Во время карантина не так просто приехать к маме и поздравить ее, но красивые поздравления и открытки помогут вам.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые поздравления.

Читайте также: Самая многодетная мама Британии родила 22-го ребенка в 45 лет (фото)

День матери

Мамой очень трудно быть,
Всех понять и все простить,
Дом весь держится на ней,
Никого ведь нет главней!
Пожелаем каждой маме
Быть всегда спокойной самой,
Сил, терпение иметь,
Никогда чтоб не болеть,
Чтобы дети вас ценили,
Бесконечно чтоб любили,
Нет ведь ничего прочней
Связи мам и их детей!

День матери
***
Мама — это счастье, мама — теплота,
Мама — нежность, ласка, мама — доброта!
Мама — лучик света, мама — свет очей,
Мама — это сказка ласковых речей!

Почитайте маму, ведь она — одна,
Мама в этой жизни всем ведь нам нужна.
Без мамули милой белый свет не мил,
Мама — это чудо, мама — это мир!

День матери
***
Первое слово, первый шажок…
Помнит лишь мама и первый урок,
Слезы, обиды и наши улыбки.
Мама прощает всегда нам ошибки.

Сегодня День матери в нашей стране.
Мы маму обнимем сильнее вдвойне.
Спасибо тебе за любовь сквозь года.
Пусть счастье тебя окружает всегда!

День матери
***
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.

День матери
***
Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.

Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
А ваши сердца чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
Пусть льется свет счастья из маминых глаз.

День матери

Больше поздравлений читайте здесь.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: коллеги назвали причину

Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: коллеги назвали причину

Сивохо поздравил украинцев с Днем Победы возложением цветов в оккупированном Донецке (фото)

Сивохо поздравил украинцев с Днем Победы возложением цветов в оккупированном Донецке (фото)

Василий Емельянович

В Антарктиде покончил с собой украинский полярник: первые подробности

Четыре дела и два десятка протоколов: полиция рассказала, как в Украине отметили День Победы

Четыре дела и два десятка протоколов: полиция рассказала, как в Украине отметили День Победы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер