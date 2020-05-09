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День матери 2020: душевные поздравления и красивые открытки
10 мая в Украине отмечают День матери. Во время карантина не так просто приехать к маме и поздравить ее, но красивые поздравления и открытки помогут вам.
«ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые поздравления.
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Мамой очень трудно быть,
Всех понять и все простить,
Дом весь держится на ней,
Никого ведь нет главней!
Пожелаем каждой маме
Быть всегда спокойной самой,
Сил, терпение иметь,
Никогда чтоб не болеть,
Чтобы дети вас ценили,
Бесконечно чтоб любили,
Нет ведь ничего прочней
Связи мам и их детей!
***
Мама — это счастье, мама — теплота,
Мама — нежность, ласка, мама — доброта!
Мама — лучик света, мама — свет очей,
Мама — это сказка ласковых речей!
Почитайте маму, ведь она — одна,
Мама в этой жизни всем ведь нам нужна.
Без мамули милой белый свет не мил,
Мама — это чудо, мама — это мир!
***
Первое слово, первый шажок…
Помнит лишь мама и первый урок,
Слезы, обиды и наши улыбки.
Мама прощает всегда нам ошибки.
Сегодня День матери в нашей стране.
Мы маму обнимем сильнее вдвойне.
Спасибо тебе за любовь сквозь года.
Пусть счастье тебя окружает всегда!
***
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
***
Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
А ваши сердца чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
Пусть льется свет счастья из маминых глаз.
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