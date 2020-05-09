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День матери 2020: самые красивые украинские песни про маму (видео)
10 мая в Украине отмечают День матери. Мы уже публиковали поздравления и открытки, но какой же праздник без песен?
«ФАКТЫ» собрали самые красивые песни про маму. Мы также публикуем поздравления, которые порадуют вашу маму.
Самая популярная в Украине песня — «Рідна мати моя» («Пісня про рушник»). Ее испоняли многие.
Одна из самых трогательных — песня Кузьмы Скрябина «Мамо».
Еще одна популярная песня — «Лист до мами», которую исполняет «Океан Эльзы».
Нежная песня «Для мами» от группы «ТІК».
Мамино сердце доброе, славное
С самого детства для нас оно главное,
И обласкает, и приголубит,
Пусть пожурит, но все равно любит.
Часто мы мам своих зря обижаем,
Слез их не чувствуем, не замечаем
И потому в этот день скажу вам —
Вы берегите своих милых мам.
Сколько для нас они силы потратили,
Вы вспоминайте не только в День матери,
Сколько ночей ради нас не доспали
И разделяли все наши печали.
Всех поздравляю я с праздником этим,
Всех матерей на огромной планете
И всех детей ― и взрослых, и малых
С тем, что у них есть прекрасные мамы!
Не мог не посвятить маме песню и Александр Пономарев.
Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придёт, непременно.
Только маму дано так любить
Очень сильно, как только возможно,
Никогда не порвётся с ней нить,
Мама всех бриллиантов дороже!
Прекрасная песня в исполнении Нины и Тони Матвиенко.
Одна из самых грусных и трогательных песен в исполнении Таисии Повалий.
Песня, которая напоминает о самом главном, — «Росте черешня в мами на городі».
Одна из самых популярных песен — «Чорнобривці».
Ну, и нежная композиция о маминой песне.
Очень трогательная песня Назария Яремчука «Чуєш, мамо».
А если вы хотели выбрать красивую открытку для мамы, можете найти ее здесь.78
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!