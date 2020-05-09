День матери 2020: самые красивые украинские песни про маму (видео)

Шоу-бизнес

10 мая в Украине отмечают День матери. Мы уже публиковали поздравления и открытки, но какой же праздник без песен?

«ФАКТЫ» собрали самые красивые песни про маму. Мы также публикуем поздравления, которые порадуют вашу маму.

Самая популярная в Украине песня — «Рідна мати моя» («Пісня про рушник»). Ее испоняли многие.

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Одна из самых трогательных — песня Кузьмы Скрябина «Мамо».

Еще одна популярная песня — «Лист до мами», которую исполняет «Океан Эльзы».

Нежная песня «Для мами» от группы «ТІК».

Мамино сердце доброе, славное

С самого детства для нас оно главное,

И обласкает, и приголубит,

Пусть пожурит, но все равно любит.

Часто мы мам своих зря обижаем,

Слез их не чувствуем, не замечаем

И потому в этот день скажу вам —

Вы берегите своих милых мам.

Сколько для нас они силы потратили,

Вы вспоминайте не только в День матери,

Сколько ночей ради нас не доспали

И разделяли все наши печали.

Всех поздравляю я с праздником этим,

Всех матерей на огромной планете

И всех детей ― и взрослых, и малых

С тем, что у них есть прекрасные мамы!

Не мог не посвятить маме песню и Александр Пономарев.

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придёт, непременно.

Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвётся с ней нить,

Мама всех бриллиантов дороже!

Прекрасная песня в исполнении Нины и Тони Матвиенко.

Одна из самых грусных и трогательных песен в исполнении Таисии Повалий.

Песня, которая напоминает о самом главном, — «Росте черешня в мами на городі».

Одна из самых популярных песен — «Чорнобривці».

Ну, и нежная композиция о маминой песне.



Очень трогательная песня Назария Яремчука «Чуєш, мамо».

А если вы хотели выбрать красивую открытку для мамы, можете найти ее здесь.

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