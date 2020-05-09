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Шоу-бизнес

День матери 2020: самые красивые украинские песни про маму (видео)

19:55 9 мая 2020
Песни о маме
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

10 мая в Украине отмечают День матери. Мы уже публиковали поздравления и открытки, но какой же праздник без песен?

«ФАКТЫ» собрали самые красивые песни про маму. Мы также публикуем поздравления, которые порадуют вашу маму.

Самая популярная в Украине песня — «Рідна мати моя» («Пісня про рушник»). Ее испоняли многие.

Одна из самых трогательных — песня Кузьмы Скрябина «Мамо».

Еще одна популярная песня — «Лист до мами», которую исполняет «Океан Эльзы».

Нежная песня «Для мами» от группы «ТІК».

Мамино сердце доброе, славное
С самого детства для нас оно главное,
И обласкает, и приголубит,
Пусть пожурит, но все равно любит.

Часто мы мам своих зря обижаем,
Слез их не чувствуем, не замечаем
И потому в этот день скажу вам —
Вы берегите своих милых мам.

Сколько для нас они силы потратили,
Вы вспоминайте не только в День матери,
Сколько ночей ради нас не доспали
И разделяли все наши печали.

Всех поздравляю я с праздником этим,
Всех матерей на огромной планете
И всех детей ― и взрослых, и малых
С тем, что у них есть прекрасные мамы!

Не мог не посвятить маме песню и Александр Пономарев.

Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придёт, непременно.

Только маму дано так любить
Очень сильно, как только возможно,
Никогда не порвётся с ней нить,
Мама всех бриллиантов дороже!

Прекрасная песня в исполнении Нины и Тони Матвиенко.

Одна из самых грусных и трогательных песен в исполнении Таисии Повалий.

Песня, которая напоминает о самом главном, — «Росте черешня в мами на городі».

Одна из самых популярных песен — «Чорнобривці».

Ну, и нежная композиция о маминой песне.


Очень трогательная песня Назария Яремчука «Чуєш, мамо».


А если вы хотели выбрать красивую открытку для мамы, можете найти ее здесь.

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