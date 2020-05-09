День матери 2020: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

Поздравления с Днем матери и красивые открытки подарят самым родным людям радость. Поэтом не забудьте поздравить маму 10 мая.

А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки.

Мама, мамочка, мамуля,

Теплый лучик светлых дней,

Пожелать тебе хочу я

Быть всех лучше и мудрей.

Ты одна такая в мире,

Пусть же будет так всегда:

Ты в своем отменном стиле

Будь улыбчива, добра.

Ты — весенний ангел света,

Пусть же в этот праздник твой,

Твоя честь будет воспета,

И в душе цветет покой.

Поздравляю тебя, мама,

С этим праздником большим!

Пусть всегда горит упрямо

Свет твоей большой души!





***

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам, наши дорогие, всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми.

***

Этот праздник — самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем

Наших мамочек сердечно.

Мы здоровья вам желаем.

Слава вам! Живите вечно!

***

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

***

Мамочку милую, жизнь подарившую,

Я от души всей поздравить хочу.

Что пожелать тебе даже не знаю,

Знаю одно — что тебя я люблю!

Пусть твое сердце не рвется на части.

Мира, удачи, тепла, доброты,

Много здоровья, радости, счастья,

Солнца, улыбок, любви, красоты!

Пусть за окном непогода и слякоть,

Ты не печалься, не плачь, не грусти —

Знай, что с тобой я всегда буду рядом.

Чтоб ни случилось, себя береги!

Ты сохрани свою нежность, заботу.

В сердце весна пусть живет у тебя,

Чтобы не знала, родная, ты горя.

С Маминым днем поздравляю тебя!

Ты не грусти, когда нет меня рядом,

Ты позови — я всегда прибегу.

Тихо шепну, что люблю тебя, мама!

И, как ребенок, тебя обниму.

Я загадаю одно лишь желанье —

Чтобы подольше ты пожила.

Ты для меня, моя милая мама,

Света источник, луч солнца, добра!

Я поцелую нежные руки.

Благодарю, что ты есть у меня.

Ближе ведь нет для меня человека,

Мама, родная, молюсь за тебя!

Ранее мы писали о женщине, которая выносила ребенка для своей подруги.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter