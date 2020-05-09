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День матери 2020: поздравления, открытки, смс
Поздравления с Днем матери и красивые открытки подарят самым родным людям радость. Поэтом не забудьте поздравить маму 10 мая.
А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки.
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Мама, мамочка, мамуля,
Теплый лучик светлых дней,
Пожелать тебе хочу я
Быть всех лучше и мудрей.
Ты одна такая в мире,
Пусть же будет так всегда:
Ты в своем отменном стиле
Будь улыбчива, добра.
Ты — весенний ангел света,
Пусть же в этот праздник твой,
Твоя честь будет воспета,
И в душе цветет покой.
Поздравляю тебя, мама,
С этим праздником большим!
Пусть всегда горит упрямо
Свет твоей большой души!
***
В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам, наши дорогие, всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми.
***
Этот праздник — самый главный,
Самый теплый, добрый самый.
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова «мама»!
От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем.
Слава вам! Живите вечно!
***
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.
***
Мамочку милую, жизнь подарившую,
Я от души всей поздравить хочу.
Что пожелать тебе даже не знаю,
Знаю одно — что тебя я люблю!
Пусть твое сердце не рвется на части.
Мира, удачи, тепла, доброты,
Много здоровья, радости, счастья,
Солнца, улыбок, любви, красоты!
Пусть за окном непогода и слякоть,
Ты не печалься, не плачь, не грусти —
Знай, что с тобой я всегда буду рядом.
Чтоб ни случилось, себя береги!
Ты сохрани свою нежность, заботу.
В сердце весна пусть живет у тебя,
Чтобы не знала, родная, ты горя.
С Маминым днем поздравляю тебя!
Ты не грусти, когда нет меня рядом,
Ты позови — я всегда прибегу.
Тихо шепну, что люблю тебя, мама!
И, как ребенок, тебя обниму.
Я загадаю одно лишь желанье —
Чтобы подольше ты пожила.
Ты для меня, моя милая мама,
Света источник, луч солнца, добра!
Я поцелую нежные руки.
Благодарю, что ты есть у меня.
Ближе ведь нет для меня человека,
Мама, родная, молюсь за тебя!
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