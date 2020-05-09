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Общество и люди

День матери 2020: поздравления, открытки, смс

18:28 9 мая 2020
День матери
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Поздравления с Днем матери и красивые открытки подарят самым родным людям радость. Поэтом не забудьте поздравить маму 10 мая.

А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и открытки.

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День матери

Мама, мамочка, мамуля,
Теплый лучик светлых дней,
Пожелать тебе хочу я
Быть всех лучше и мудрей.

Ты одна такая в мире,
Пусть же будет так всегда:
Ты в своем отменном стиле
Будь улыбчива, добра.

Ты — весенний ангел света,
Пусть же в этот праздник твой,
Твоя честь будет воспета,
И в душе цветет покой.

Поздравляю тебя, мама,
С этим праздником большим!
Пусть всегда горит упрямо
Свет твоей большой души!

День матери

***
В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам, наши дорогие, всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми.

День матери

***
Этот праздник — самый главный,
Самый теплый, добрый самый.
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем.
Слава вам! Живите вечно!

День матери

***
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.

День матери

***
Мамочку милую, жизнь подарившую,
Я от души всей поздравить хочу.
Что пожелать тебе даже не знаю,
Знаю одно — что тебя я люблю!

Пусть твое сердце не рвется на части.
Мира, удачи, тепла, доброты,
Много здоровья, радости, счастья,
Солнца, улыбок, любви, красоты!

Пусть за окном непогода и слякоть,
Ты не печалься, не плачь, не грусти —
Знай, что с тобой я всегда буду рядом.
Чтоб ни случилось, себя береги!

Ты сохрани свою нежность, заботу.
В сердце весна пусть живет у тебя,
Чтобы не знала, родная, ты горя.
С Маминым днем поздравляю тебя!

Ты не грусти, когда нет меня рядом,
Ты позови — я всегда прибегу.
Тихо шепну, что люблю тебя, мама!
И, как ребенок, тебя обниму.

Я загадаю одно лишь желанье —
Чтобы подольше ты пожила.
Ты для меня, моя милая мама,
Света источник, луч солнца, добра!

Я поцелую нежные руки.
Благодарю, что ты есть у меня.
Ближе ведь нет для меня человека,
Мама, родная, молюсь за тебя!

День матери

Ранее мы писали о женщине, которая выносила ребенка для своей подруги.

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