Грузия потребовала немедленной экстрадиции Саакашвили

Политика

Грузия настаивает на экстрадиции назначенного главой новосозданного Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили из Украины. Об этом в эфире телеканала Imedia заявил заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, напомнив, что официально экс-президент страны находится в розыске.

«Конечно, у нас была бы совершенно другая реакция, если Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство», — сказал Давид Залкалиани.

Он также напомнил, что в международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Напомним, после назначения Саакашвили на государственную должность в Украине официальный Тбилиси вызвал для консультаций Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии Теймураза Шарашенидзе. В ответ на это в МИД Украины назвали такое решение «не ежедневной, но обычной практикой в дипломатической работе».



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