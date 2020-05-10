Пес стал приемным отцом для бездомных котят (фото, видео)

Мир

Девятилетний пес по кличке Рэйлен проживает в доме жительницы канадского города Торонто Лоры Тиндал. Женщина помогает пристраивать бездомных котят, которых она и другие волонтеры подбирают на улицах. За последние годы у Лоры гостило в общей сложности 60 котят и взрослых котов, пока им подыскивали подходящие семьи. Поначалу она не знала, как будет реагировать на непрерывный поток чужаков Рэйлен. Однако, как сообщает издание Metro, собака совершенно неожиданно прониклась к постояльцам самыми нежными чувствами. Каждого котенка Рэйлен встречал, как родного щенка, оказывая им поистине материнскую заботу — вылизывал их, согревал, играл с ними.

«Понятия не имею, почему Рэйлен любит котят. Я принесла первого котенка, когда ему было три года. И готова была изолировать их друг от друга в целях безопасности. Но Рэйлен тут же принялся облизывать его, спал вместе с ним и был с ним таким нежным. Это, судя по всему, просто заложено в его натуре… Когда у него есть котята, он развлекается и чувствует, что у него есть работа. Это позволяет мне спокойно смотреть телевизор, не испытывая чувства вины. Видеть, как он мил с котятами, и что котята любят его, как родную мать — это так трогательно», — рассказала канадка.

Тиндал даже завела для своего питомца собственную страницу в Instagram — Raylan_the_dog.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лишившаяся своих котят кошка «усыновила» и выкормила щенков.





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