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Пес стал приемным отцом для бездомных котят (фото, видео)
Девятилетний пес по кличке Рэйлен проживает в доме жительницы канадского города Торонто Лоры Тиндал. Женщина помогает пристраивать бездомных котят, которых она и другие волонтеры подбирают на улицах. За последние годы у Лоры гостило в общей сложности 60 котят и взрослых котов, пока им подыскивали подходящие семьи. Поначалу она не знала, как будет реагировать на непрерывный поток чужаков Рэйлен. Однако, как сообщает издание Metro, собака совершенно неожиданно прониклась к постояльцам самыми нежными чувствами. Каждого котенка Рэйлен встречал, как родного щенка, оказывая им поистине материнскую заботу — вылизывал их, согревал, играл с ними.
«Понятия не имею, почему Рэйлен любит котят. Я принесла первого котенка, когда ему было три года. И готова была изолировать их друг от друга в целях безопасности. Но Рэйлен тут же принялся облизывать его, спал вместе с ним и был с ним таким нежным. Это, судя по всему, просто заложено в его натуре… Когда у него есть котята, он развлекается и чувствует, что у него есть работа. Это позволяет мне спокойно смотреть телевизор, не испытывая чувства вины. Видеть, как он мил с котятами, и что котята любят его, как родную мать — это так трогательно», — рассказала канадка.
Тиндал даже завела для своего питомца собственную страницу в Instagram — Raylan_the_dog.
These little kittens have been here for less than 24 hours and already think that Raylan is their mother. They follow him around like little ducklings and SCREAM if hes not paying attention to them. Raylans actually not fond of the screaming, but he loves keeping them clean and helping when they make a mess eating. .. #mamadog #fosterkittens #adorablekittens #fosteringsaveslives #adoptdontshop #cuteanimals #rescuepet #tabbycat #animaloddcouples #interspeciesfriendship #catsanddogs #cutenessoverload
Ранее «ФАКТЫ» писали, что лишившаяся своих котят кошка «усыновила» и выкормила щенков.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!