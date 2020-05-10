Происшествия

В Крыму покупатель без маски избил продавщицу магазина за сделанное замечание: момент попал на видео

В оккупированном Крыму мужчина жестоко избил продавщицу магазина за совет надеть маску. Инцидент случился в поселке Новый Свет.

Продавец находилась в торговом павильоне в маске, соблюдая правила профилактики коронавирусной инфекции. В магазин зашла пара без масок, и работник магазина предложила надеть средства защиты. Реакция гостей была очень бурной: мужчина плюнул в продавщицу, спутница взяла снимать происходящее на телефон. Отличилась и продавец, запустив в обидчиков банкой солений.

Между продавцом и мужчиной возникла драка, в которой у женщины не было шансов: ее соперник оказался тренером по боям без правил. Мужчина избивал продавщицу руками и ногами, тягал ее за волосы, повалил на землю.

Задержать «спортсмена» помогли прохожие. После приезда силовиков выяснилось, что гость прибыл в Крым из российского Санкт-Петербурга. Там, несмотря на шесть тысяч заболевших COVID-19, принудительный масочный режим вводится лишь с 12 мая, а пока средства защиты носить рекомендовано, но не обязательно.

Напомним, в оккупированном Крыму официально сообщалось о более чем ста заболевших коронавирусной инфекцией. В целом по России заразившихся более 170 тысяч, а 7 мая был поставлен антирекорд по выявленным новым случаям.

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