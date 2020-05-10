- 11:07 Самая красивая футболистка мира родила дочь
- 10:59 В Ботсаду на киевском Печерске пик сирени: с 11 мая посетители наконец смогут там прогуляться
- 10:25 "Как говорится, почувствуйте разницу": в сети сравнили поздравления Путина и Зеленского с Днем Победы
- 10:12 В Киеве пьяный мотоциклист сломал ногу полицейскому
- 10:07 Дуа Липа: Чем лучше шли мои дела как певицы, тем больше хейта я получала
- 10:06 В Киеве откроют кафе, парикмахерские и салоны красоты, но с ограничениями: что важно знать
- 10:01 «Чертов зверюга»: легендарный Тайсон отвесил комплимент Ломаченко
- 09:49 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:38 В Праге на месте снесенного памятника советскому маршалу установили унитаз
- 09:30 В Крыму покупатель без маски избил продавщицу магазина за сделанное замечание: момент попал на видео
- 09:13 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:02 Зеленский пока не лег под Кремль, будем исходить из того, что и не ляжет, — Роман Цимбалюк
В Праге на месте снесенного памятника советскому маршалу установили унитаз (фото)
В Чехии полиция Праги расследует обстоятельства появления на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу унитаза. Правоохранители пока не уверены, будут ли возбуждать дело и по какой статье.
Так, унитаз появился на постаменте демонтированного памятника Коневу на площади в районе Прага-6 в ночь на 9 мая, пишет УНН.
Мэр района Ондржей Колар осудил действия неизвестных, унитаз убрали муниципальные власти.
Как писали «ФАКТЫ», в столице Чехии 3 апреля был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесен в создаваемый Музей памяти XX века. Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России.
После сноса памятника в Праге, высокопоставленным чешским чиновникам стали угрожать в Кремле. Глава района Прага-6 Онджрей Коларж рассказал, что получил круглосуточную охрану полиции, как и мэр Праги Зденек Гржиб и староста пражского района Ржепорыйе Павел Новотный.502
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Как говорится, почувствуйте разницу": в сети сравнили поздравления Путина и Зеленского с Днем Победы (видео)
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!