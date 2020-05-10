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В Праге на месте снесенного памятника советскому маршалу установили унитаз (фото)

9:38 10 мая 2020
Прага
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Чехии полиция Праги расследует обстоятельства появления на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу унитаза. Правоохранители пока не уверены, будут ли возбуждать дело и по какой статье.

Так, унитаз появился на постаменте демонтированного памятника Коневу на площади в районе Прага-6 в ночь на 9 мая, пишет УНН.

Мэр района Ондржей Колар осудил действия неизвестных, унитаз убрали муниципальные власти.

Как писали «ФАКТЫ», в столице Чехии 3 апреля был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесен в создаваемый Музей памяти XX века. Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России.

После сноса памятника в Праге, высокопоставленным чешским чиновникам стали угрожать в Кремле. Глава района Прага-6 Онджрей Коларж рассказал, что получил круглосуточную охрану полиции, как и мэр Праги Зденек Гржиб и староста пражского района Ржепорыйе Павел Новотный.

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