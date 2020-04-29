Мир

Скрывающиеся чешские чиновники подтвердили, что за ними охотится агент российских спецслужб

После того, как в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу и присвоили площади перед российским посольством имя Бориса Немцова, высокопоставленным чешским чиновникам стали угрожать в Кремле.

Глава городской части Прага-6 Онджрей Коларж, после публикации журнала Respekt о возможной его ликвидации, рассказал телеканалу Prima, что получил круглосуточную охрану полиции, как и мэр Праги Зденек Гржиб и староста пражского района Ржепорыйе Павел Новотный.

«Я могу вам рассказать лишь то, что охрана мне потребовалось после установления определенных обстоятельств. А именно, что здесь уже находится русский, которому поставили задачу ликвидировать меня, господина Гржиба и господина Новотного», — заявил Коларж.

В настоящее время уже все трое чиновников подтвердили, что находятся под круглосуточной охраной полиции.

Напомним, Ондржей Коларж отдал распоряжение демонтировать памятник советскому маршалу Коневу. Глава городской части Ржепорыйе Павел Новотный решил установить памятную доску власовцам, которые освобождали эту часть города от фашистов, а мэр Праги Зденек Гржиб инициировал переименование площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова. Кроме того, все трое неоднократно публично критиковали путинский режим.

После демонтажа памятника Коневу, российский МИД пригрозил Чехии «не оставить это без ответа».

Журнал Respekt, со ссылкой на чешскую контрразведку, сообщил, что три недели назад в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела прилетел сотрудник российских спецслужб, который привез в своем чемодане яд рицин, предназначавшийся для пражских политиков. Мужчина прошел через границу по дипломатическому паспорту. Его встретил автомобиль посольства РФ и отвез в здание диппредставительства в районе Дейвице.

Москва назвала эту информацию фейком и газетной уткой.

После выхода расследования журнала Respekt посольство РФ направило в чешский МИД ноту протеста. Там полученный документ назвали «неуместной попыткой нарушить свободу печати» и напомнили, что между Россией и Чехией продолжает действовать договор о дружественных отношениях, по которому обе стороны обязуются не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своем первом публичном комментарии по этому поводу также заявил, что Чехия не позволит другим странам вмешиваться в ее дела.





























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