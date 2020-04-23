Мэра Праги взяли под охрану из-за сноса памятника советскому маршалу: что происходит

Мир

Из-за сноса в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, чешским чиновникам может грозить опасность со стороны российских спецслужб. В связи с этим мэр Праги Зденек Гржиб и глава городской части Прага-6 Ондржей Коларж, отдавший распоряжение демонтировать памятник Коневу, получили полицейскую защиту. Об этом сообщает журнал Respekt со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По данным издания, на днях в Прагу приехал российских гражданин, который может представлять угрозу Коларжу. Кроме того, чешская контрразведка недавно получила сведения, что группа агентов прибыла из России в Европу.

По мнению политиков, их жизнь находится под угрозой после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, настаивающего на необходимости наказания за снос памятника советскому маршалу.

Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что инициаторы сноса должны «осознавать риски дальнейшего усугубления этой ситуации». Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.

Напомним, что памятник маршалу Ивану Коневу возвели в благодарность за то, что тот приказал не применять тяжелую артиллерию при освобождении Праги от нацистов в мае 1945 года и таким образом сохранил исторические памятники чешской столицы. 3 апреля 2020 памятник демонтировали. Сергей Шойгу попросил чешские власти передать памятник России, однако ему отказали, а Лавров назвал действия старосты Праги-6 Коларжа циничными и возмутительными.

Напомним, в Харькове снесли памятник маршалу Жукову, а в Одессе убрали его барельеф.





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