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В Праге демонтировали памятник советскому маршалу (фото)

23:23 3 апреля 2020 115
конев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В столице Чехии снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Статуя в Праге была установлена еще в 1980 году. Лишь спустя 40 лет от нее решились избавиться, тем более, что памятник в последние годы стоял накрытый брезентом во избежание вандализма.

конев

Памятник Коневу планируется передать пражскому Музею памяти ХХ века. На освободившемся месте предполагается установить современный мемориал, посвященный освобождению Праги во Второй мировой войне. Постамент придется демонтировать.

конев

Монумент стоял на территории крупнейшего района чешской столицы — «Прага-6». Глава района Ондржей Коларж пошутил, что монумент пришлось снести, потому что Конев находился на улице без маски. Правила карантина едины для всех, заявил политик.

Напомним, в Харькове неизвестные разбили памятник Максиму Горькому, а в Одессе снесли барельеф маршалу Жукову.

Фото seznamzpravy. cz

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