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В Киеве пьяный мотоциклист сломал ногу полицейскому (видео)
В Киеве 10 мая ночью мотоциклист сломал ногу полицейскому. Инцидент произошел на улице Центральной. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».
Осторожно на видео присутствует ненормативная лексика!
«Сегодня, около двух часов ночи на улице Центральной, правоохранителями был подан сигнал об остановке пьяного водителю мотоцикла. Мотоциклист остановился и копы поняли, что он пьян — начали задерживать, но тот пытался убежать и провез на себе сотрудника полиции около 5 метров, чем сломал ему ногу», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 9 мая в Киеве на Дарницком бульваре произошло смертельное ДТП. Водитель байка пролетел в воздухе около 20 метров после столкноения с автомобилем «Шевроле».149
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