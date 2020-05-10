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Таких в мире всего 25: Конор Макгрегор похвастался дорогущими часами (фото, видео)
Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор, замахнувшийся на поединок с легендарным боксером, похвастался в Instagram новым экземпляром в его шикарной коллекции наручных часов.
31-летний ирландец за 90 тысяч евро приобрел модель фирмы Patek Philippe «Халк» с циферблатом зеленого цвета, окаймленным платиновым корпусом и украшенным ремешком из крокодиловой кожи. При этом Конор отметил, что таких часов всего 25 экземпляров, поскольку компания, самые дорогие часы которой стоят почти 28,5 млн евро, решила больше никогда не использовать эту цветовую гамму из-за сложности в производстве. У Макгрегора, конечно же, 12-й номер (боец ММА, как известно, владеет брендом Proper.12).
А вообще-то Макгрегор живет на широкую ногу. В его гараже стоят Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Huracan Avio, BMW I8, BMW 4 and 5 series, Mercedes-Benz S500 AMG Coupe, Cadillac Escalade, Range Rover (его первой машиной был Opel Astra, который он взял в аренду). У него несколько огромных домов и два частных самолета. И конечно же, коллекция баснословно дорогих и редких часов — от Franck Muller и Richard Mille до Rolex и Audemars Piguet. Хотя один крупный бренд все-таки в ней не представлен. Конор не носит часов Cartier. Видимо, они недостаточно массивные и броские для спортсмена.
Кстати, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях приумножает свои богатства, даже не выходя в октагон. К примеру, недавно Конор продал 29% акций своей компании Eire Born Spirits, владеющей брендом виски Proper.12, мексиканской алкогольной компании Becle и, по информации ряда источников, заработал на этом более 100 миллионов долларов. При этом контрольный пакет акций все равно остался у Макгрегора.
В спорте такие большие деньги Конор зарабатывал только за бой с Флойдом Мейвезером.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса.
Фото Instagram324
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