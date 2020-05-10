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В Польше вынесли приговор по громкому делу о смерти украинского заробитчанина
В Польше вынесен приговор по громкому делу о смерти украинского заробитчанина Василия Чорнея летом 2019 года. На скамье подсудимых оказалась владелица деревообрабатывающей мастерской из города Новы-Томысль. Женщину обвинили в том, что она, обнаружив своего работника больным, приказала вывезти его в лес умирать. Тело мужчины спустя три дня обнаружили лесники.
Гражина Ф. признана виновной в неоказании помощи, что привело к непреднамеренному доведению до смерти Василия Чорнея. Ближайшие год и десять месяцев предпринимательница проведет в тюрьме. После отбытия наказания гражданке еще восемь лет будет запрещено использовать наемный труд в своем бизнесе.
Суд выяснил, что 36-летний Василий Чорней трудился в мастерской нелегально. 12 июня 2019 года он потерял сознание во время выполнения работ с лаками и красками. Попытки реанимировать мужчину были безуспешными, а скорую помощь владелица предприятия вызывать запретила. Следствие пришло к выводу, что женщина оставила тело работника в мастерской, закрыла цех, а сама отправилась в Познань, чтобы взять напрокат машину. После этого тело было вывезено в лес в 125 километрах от города, где и было обнаружено через три дня.
Как сообщает gazeta.pl, под следствием оказался еще один украинец — работник фирмы. Его обвиняли в препятствовании следствию. В суде гражданин С. признался, что работодатель пригрозила ему лишением зарплаты, поэтому мужчина согласился помочь погрузить тело в машину. Украинец утверждает, что в вывозе тела не участвовал. Объясняя, почему не обратился в полицию, С. ссылался на незнание языка и на свое нелегальное пребывание в Польше. Гражданина оштрафовали на 8 тыс. злотых (около 51 тыс. гривен).
Напомним, семья Чорнея рассказала «ФАКТАМ», что Василий перестал выходить на связь 8 июня 2019 года. 15 июня родные увидели в соцсетях фотографию найденного мужчины и опознали погибшего. С помощью украинского консула удалось собрать нужную сумму для перевозки тела украинца на родину. Чорнея похоронили в родном селе в Снятинском районе Ивано-Франковской области.229
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